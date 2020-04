SURSE - Filmul împușcăturilor din cartierul Pajura: cum a omorât poliția un scandalagiu care amenința vecinii și a atacat polițiștii

Un bucureștean din cartierul Pajura (Sectorul 1) a fost împușcat mortal de polițiști. Bărbatul, cunoscut ca având probleme psihice, își amenința miercuri dimineață vecinii cu mai multe obiecte ascuțite (un cuțit și un piron) și poliția a fost chemată prin apel la 112.

ȘTIRIPESURSE.RO vă prezintă filmul evenimentului, potrivit unor surse oficiale:

La început, politistii au incercat sa-l imobilizeze pe barbatul de 37 de ani in zona liftului de la parterul blocului. Scandalagiul a devenit agresiv cu politistii, a atacat agentii de politie, dupa care s-a urcat in lift si a urcat. Unul dintre politisti era la acel moment ranit la mana, iar cel de-al doilea avea o contuzie la genunchi si gamba dreapta.

Politistii l-au prins pe barbat la etajul 13, unde l-au somat sa inceteze actiunile violente si sa arunce obiectele ascutite pe care le avea in maini. Barbatul nu i-a ascultat pe politisti si a vrut sa-i atace pentru a doua oara.

In acel moment, agentul de politie T.V., dupa efectuarea somatiilor verbale, a scos pistolul si a tras 6 focuri de arma, atat in lateral, cat si in directia persoanei respective, scandalagiul fiind impuscat in picior si in piept.

Politistul care l-a impuscat pe barbatul violent i-a acordat apoi primul ajutor. Barbatul a fost transportat la Spitalul Elias, unde a murit după câteva ore.

Avea antecedente

Barbatul impuscat mortal a fost identificat ca fiind G.A, in varsta de 37 de ani si a mai fost cercetat intr-un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de tulburare a ordinii publice: in ianuarie 2016, a distrus copaci din fata Guvernului, prin intrarea cu masina pe spatiul verde.

In cadrul dosarului penal, instanta a dispus expertizarea sa psihiatrica, stabilindu-se ca la momentul comiterii faptei, acesta prezenta un episod psihotic acut, in raport cu care nu a avut discernamant.

Totodata, in anul 2018, s-a emis o sentinta de olbigare a acestuia la tratament medical de specialitate provizoriu, pana la insanatorire sau pana la obtinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol.

Citește și: Rareș Bogdan și Florin Roman au EXPLODAT în ședința PNL: ne MĂCELĂREȘTE PSD!/ Nu mă mai duc la TV-uri .