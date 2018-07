SURSE Greii din fostul PDL au stabilit data la care ar putea fi debarcat Ludovic Orban de la conducerea PNL

Informații de ultimă oră privind conflictul din PNL dintre Ludovic Orban și membrii de vază ai fostului PDL, făcute publice de Mediafax.

Surse politice au relatat MEDIAFAX că aripa fostului PDL este nemulțumită că Ludovic Orban nu s-a ținut de cuvânt și nu a respectat paritatea când au fost împărțite funcțiile de conducere, dar că la întâlnirea din Modrogan aceștia au decis ca președintele PNL să rămână la conducerea formațiunii până după europarlamentare.

"Critici au fost iar majoritatea au vorbit despre modul defectuos în care funcționează partidului, dar lucrurile nu se rezumă doar la Parlament, ci și la problemele din organizații, din teritoriu. Ei spun că Orban a schimbat foarte mulți președinți de filiale și și-a pus doar fidelii lui și de multe ori nu a respectat paritatea. Că nu a fost păstrat echilibrul, așa cum și-a asumat înainte să devină președinte. PDL spune că Ludovic Orban mai degrabă a mimat această paritate. El a încercat să izoleze, să minimalizeze aripa fostului PDL. Chiar după ședința ex-PDL s-a decis că asta este, Ludovic Orban rămâne președinte până la europarlamentare și vedem după europarlamentare", au declarat sursele pentru MEDIAFAX.

La întâlnire au mai exista reproșuri făcute de Blaga la adresa foștilor pedeliști care îi cântă osanele liderului PNL, care "îi spun numai ceea ce vrea el să audă" și care doreau ca acesta să participe la întrunire, însă a fost o opoziție masivă a fostului PDL.

Printre nemulțumiții din aripa ex-PDL este și Gheorghe Falcă, primarul Aradului, care i-a reproșat lui Ludovic Orban că dintre foștii pedeliști au funcția de prim-vicepreședinte Raluca Turcan și Mircea Hava, iar secretar general este Robert Sighiartău, toți fideli acestuia sau pe care i-a fidelizat pe parcurs, oameni care nu-și merită funcțiile, potrivit surselor politice.

Falcă a fost și singurul care a pus problema europarlamentarelor, în cadrul întâlnirii din Modrogan, spunându-le colegilor "haideți să nu fim ipocriți și să spunem că nu există liste", au relatat sursele MEDIAFAX.

Ulterior întrevederii de miercuri, unul dintre participanți, președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că liberalii au obligația să dea semnalul coagulării dreptei în perioada care urmează, pentru câștigarea următoarelor alegeri, acesta susținându-și punctul de vedere și la întâlnirea cu foștii pedeliști.

"Trei lucruri am spus acolo (la București – n.r.). Primul lucru este că acea întâlnire care a fost între foştii pedelişti trebuie urgent urmată de o întâlnire cu baza întreagă a partidului, nu pe bucăţele pentru că nu a fost rău că ne-am întâlnit o parte dintre noi, mai sunt anumite probleme la care trebuie găsite nişte răspunsuri, dar trebuie urgent tot partidul să se vadă. Baza, nu doar întâlnirea informală, nu doar pedelişti, pentru că noi suntem Partidul Național Liberal şi eu asta am cerut în discursul meu. Al doilea lucru s-a referit la PNL. Din punctul meu de vedere PNL are obligaţia să dea semnalul de coagulare a dreptei în perioada următoare, pentru câştigarea următoarelor seturi de alegeri. România are nevoie de asta, trebuie să dăm semnalul că dorim această coagulare. Întâi să ne armonizăm în casă lucrurile între noi, după care, pasul următor, semnale de colaborare şi de coagulare a dreptei pe un proiect curajos pentru perioada următoare, ca să putem guverna", a spus joi Gheorghe Flutur, într-o conferință de presă la Suceava.

Liderul PNL Sălaj, Lucian Bode, care a fost și el prezent la întâlnirea din Modrogan, a declarat pentru presa locală, că la patru ani de la fuziunea PDL-PNL nu ar mai trebui să existe abordări care să reflecte o scindare în interiorul partidului.

"Orice fel de întâlnire a liderilor politici la sediul central al PNL nu este o întâlnire "ascunsă”! Este un semn de normalitate și maturitate politică, mai degrabă o întâlnire de lucru, nu o întâlnire separată între membri ai fostului PDL. Din punctul meu de vedere, la 4 ani de la formarea Alianței Creștin Liberale și la 3 ani de la fuziunea celor două formațiuni politice (PNL si PDL) nu ar mai trebui să existe astfel de abordări și percepții care să încerce să reflecte o împărțire a membrilor PNL după vechea apartenență politică. Din momentul fuziunii celor două partide, fiecare membru și-a asumat fără îndoială îndeplinirea obiectivelor noii structuri politice. Cu privire la fondul acestor discuții, ele se justifică atâta timp cât în urma lor vom constata o evoluție constructivă a PNL, mai ales în anumite filiale (nu este cazul filialei Sălaj, unde lucrurile sunt perfect armonizate). Concluziile întâlnirii de miercuri vor fi cu certitudine aduse la cunoștința opiniei publice" a spus deputatul PNL, Lucian Bode.