Tăierile de păduri stârnesc contre în interiorul PNL: Ministrul Mediului, pus la punct de om cunoscut om de afaceri, candidat PNL

Omul de afaceri Romeo Dunca, proaspăt membru PNL și candidat pentru preşedinţia Consiliului Județean Caraș-Severin, îl critică pe ministrulul liberal al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, pe care îl acuză că se află într-o mare eroare în ceea ce priveşte pădurile. Dunca îi cere lui Alexe să nu confunde interesul statului cu cele ale unui grup organizat mafiot care profită din tăierea pădurilor şi oferă o serie de soluţii pentru gestionarea exploatării lemnului în România.

Scrisoarea publicată de Romeo Dunca:

Domnule Ministru Costel Alexe

Ma numesc Romeo Dunca si sunt proaspăt membru PNL . Am 51 de ani si nu am fost niciodata până luna trecută membru al vreunei grupări politice . Nici macar al PCR. Sunt om de afaceri si companiile ale căror administrator sunt plătesc luna de luna către statul Român in medie 400000 eur . Una din ele fiind de mai mult de 10 ani mare contribuabil. Am câțiva prieteni care fac cinste PNL-ului si la insistențele lor am acceptat să candidez la conducerea CJ Caraș . Ma intereseaza soarta acestui județ pt ca m-am îndrăgostit iremediabil de frumusețile lui si cred cu tărie că prin puterea experienței de viata pe care am acumulat-o îi pot fi de folos. Si mai ales pentru ca îndrăznesc a crede ca ne putem face bine . E lupta dintre raul pe care ni l-au făcut guvernările perindate de la revoluție încoace si dorinta celor de rând de a trăi decent in România . Eu nu sunt uns încă cu nici un fel de alifie politică si prin urmare atunci cînd nu inteleg ceva ,întreb. Ca sa nu mor prost căci ce nu inteleg mă frământă, mai ales când e vorba de tara mea . Si de locurile care îmi sunt dragi. Cand le vad cum zi de zi sunt vandalizate iar acum , mai mult ca oricand sub ochii celor in care încă cred ca doresc a le face bine...Așadar să începem. Am urmarit cu atentie declarațiile dvs si aproape nimic din ceea ce ati susținut nu inteleg si cu atat mai mult nu pot agrea .Padurile țării reprezinta o valoare inestimabilă in primul rând nu datorită incasarii prin vânzare la m.c. ci din cu totul alte motive . Reprezinta leagănul civilizației noastre, a istoriei si faptelor de bărbăție pt ca acest codru a fost fratele bărbatului Român si dușmanul dușmanilor nației. 2 . Prin vointa celui de sus si prin grija înaintașilor inclusiv a regimului ceaușist ea a rămas în mare parte neatinsă si leagăn al faunei si biodiversitatii care astazi face din țara mea o excepție la nivelul Europei. 3 E izvor de sanatate si oxigen intr-o epoca in care țări cu scaun la cap valorifica peisagistic valori naturale care nu sunt cu nimic mai presus decît ce avem si noi sau tranzactioneaza pur si simplu oxigen pt a-si putea dezvolta in paralel industria grea ce polueaza. 4 Pădurea aduce liniste si echilibru tuturor oaspeților ei pasnici si reprezinta in mare majoritate a cazurilor motivul suprem pentru investiții în turism. Nu cred ca exista o pensiune de la munte sau din afara localitatilor mari care să nu se fi poziționat în apropierea unei păduri ori să nu fie legată de vreo activitate umană desfășurată în bătrânul codru românesc.

D-le ministru! Cred că sunteti intr-o mare eroare daca considerati ca ce se întîmplă azi e ok si legal.Sau legal si ok . Timp de decenii sub presiunea politică legile silvice s-au abgradat si mai ales s-au interpretat în asa fel încît codrul in permanenta să iasa in pagubă. Iar statul român deasemenea. Nu confundați interesul acestui stat cu interesele unui grup organizat mafiot reprezentat de anumiti membrii Romsilva impreuna cu parte din profitorii angajati aici. Trebuie să știți ,sau daca stiti sa țineți cont ,ca Romsilva plătește 120 ron / m.c. unui agent comercial pt a doborâ un copac si 30ron/ m să îl transporte in baza Deci rămâne cu doar 200 ron din prețul mediu de 350lei pe m.c. după valorificare . De aici mai departe ,in multe cazuri agentul economic in asociere directă cu angajatul statului devin tovarăși la jaful ce urmează. Adică se marchează ,sau nici macar, mai mult se taie mai mult si se transporta mai mult Iar pe aceasta intreaga linie plățile merg din mâna in mână la negru oprindu-se până la protectorul politic si la partidul lui. Adică pe înțelesul tuturor ,negociem cu Romsilva o partidă de 1000 m3 marcam 1500 si tăiem 2000 . Dupa care cautam justificări pentru lipsa din pădure . O dăm pe accidentale care daca luati la studiu veti vedea ca niciodata in istorie nu au fost atât de mari. Dar de cele mai multe ori nu justificam nimic pt ca oricum toate instrumentele de control sunt in aceași mână. Politica de multe ori.

Procentul de acoperire cu păduri al țării poate ca nu figurează diminuat cu realitatea din simplul motiv ca a scoate suprafețe din fondul forestier e aproape imposibil. Dar aici nu e vorba de suprafețe din acte ci de sute sau mii de parcele mai mari de 1 ha rase complet fără a fi evidențiate în actele silvice . Apoi sute de drumuri forestiere noi care au apărut în ultimii ani si in urma carora nu numai ca sau colmatat lacurile din preajma dar aproape ca a dispărut fauna din zecile de rauri de munte. Pt ca mai nou cea mai buna cale de exploatare traversează sau merge de- a lungul râurilor.

Bineinteles ca a opri exploatarile nu e necesar si nici binevenit dar afirmațiile ca economia ar fi drastic afectata daca ar fi asa, denotă neînțelegerea fenomenului sau cel puțin ce ar trebui facut pt a compensa diminuarea acestei activități. Racordarea la gaz e disponibilă si rapida la scara mare pt ca e mai simplu sa folosim gazul nostru aici decat să-l exportăm prin magistrale facute in regim de urgență pe banii altora daca un guvern hotărât dorește asta iar restrictionarea exportului de peleti pt încălzire ar fi suficient pt a compensa încălzirea populației.

Reducerea fortei de munca in domeniul silvic nu are nici o importanță in economia natională atâta timp cât in romania până înainte de virus era o lipsa acută de lucratori. Șoferii sau cei care prestează pe utilajele forestiere ar fi absorbiți imediat si la bani mult mai multi de transportatori sau companiile de construcții. Firmele de prelucrare al lemnului ar avea suficienta materie primă daca un singur vapor de cherestea ar fi oprit pe an de la export.

Dar cel mai important lucru pt economia tarii ar fi schimbarea de politică fata de pădure. În loc a o vandaliza ar trebui folosita turistic . Pensiunile din locurile frumoase ale țării ar aduce inzecit mai mult la buget decît lemnul tăiat. O pădure sănătoasă și poteci frumoase sunt ca un magnet pt turiștii români care de altfel cară zeci de milioane din țară plimbandu-se pe potecile sau pădurile altora ori mergând să skieze in tari care consumă lemn de la noi. Noul trend care înseamnă folosirea din ce in ce mai des a bicicletei in zona montană ar aduce de asemenea milioane pe orizontală pt ca niciunde nu e mai frumos ca la noi la munte sau in păduri. Evident ca pierderea majoră ar fi a celor care la Romsilva fac legea si favorizează practici nelegale pt ca indiferent ce afirmati ,dezastru există. Poate ca sunt campanii de vești false pe internet dar ce am văzut eu in ultimi 12 ani de când am contorizat mii de ore de zbor cu elicopterul nu e de glumă domnule Ministru. Și amploarea pe care in ultimii ani au luat-o exploatarile in situri natura 2000 întrece orice bun simt. Si nu uitati ca a face 100 ron cu un m.c de lemn lasa urme care zeci de ani raman ori ecosisteme sau peisagistica sunt compromise definitiv, Pt ca atât încasează statul pt un m3 . Deoarece jumătate din ce pleaca din pădure nu ajunge la vistierie chiar dacă prețul fără manoperă de tăiat si transport e de 200 lei/m c. Fiindcă se fura jumatate cu știința in mare parte a celor ce trebuie să păzească. Iar din acea umila sută de lei bugetul întreține un întreg aparat plin cu mafioți. Deși nerentabila fata de pierderile colaterale aceasta îndeletnicire este imposibil de zdruncinat de oameni care sunt propuși in sistem tocmai de cei care beneficiază din fructul pădurii. Si la care se regăsesc parte din banii murdari obținuti pe lemnul care e lipsa la inventar . Inventar care de altfel nu interesează pe nimeni....Păcat căci pentru 100 de roni facuti in turism de exemplu trebuie să speli doar un cearceaf si o față de perina. Iar o grija sporită pentru pădure, ar aduce in 5 ani peste 30000 de noi paturi in zone turistice sau pensiunii rasfirate pe lîngă codrul ce a fost odată frate cu românul.

Din 10000 de transporturi zilnice cel puțin 6000 merg direct către clienti finali de materie primă O parte din ei a două oară cu acelaș aviz . Alții cu greutăți ce nu corespund actului . Si pe lîngă astea mai sunt si cele fără nici un aviz .

Altfel nu ar prefera întunericul nopții sau nu ar sta pitiți in grup pe la ieșirile din pădure. Unii au 35 m3 altii 30 iar cei cu sânge in instalație, adică cu spate bine acoperit pun si 40 daca e molid Asta înseamnă 6000x33 = 198000 m3 pe zi . La ce mai vorbim de 1 milion de m.c. doborati accidental de vînt cand îi extragem intr-o saptamana de luni până vineri ??. Venirea acestui nou guvern PNL a adus in sufletul multor români o speranță de a ne îndrepta. O spun cu tărie pt ca si eu am crezut acest lucru . Si inca cred ca e posibil ca un guvern PNL să aducă o reală schimbare . Dar ceea ce se întîmplă legat de activitatea si justificarile dv si a ministerului pe care îl conduceți erodează in fiecare zi încrederea că ati putea schimba in bine ceva. E păcat pt ca eșecul dv personal va lua pt multi ani speranța ca PNL-UL poate fi mai bun decât ceilalți. Daca ati fost propus de dl Flutur pt acest post nu e bine pt că poate fi un conflict de interese. Sau daca aveti consilieri persoane aflate la conducerea ocoalelor silvice cu probleme in trecut pot înțelege că nu sunteți bine sfătuit si putem găsi o echipă pricepută si iubitoare de țară care să vă ajute . Fără salar si fără alte interese ascunse. Sau daca stiti ce e de facut dar nu va puteti manifesta lăsați pe altul mai curajos pt ca altfel contribuiti la compromiterea acestui partid care si el are păcatele lui trecute de care tocmai începuseră cetățenii să uite.... Oamenii nu au nevoie de justificări sau argumente că de fapt nu se fura atâta de mult cum pare . Sau că rusii prin știri false vor să destabilizeze tara. Ei acum mai mult ca niciodata au nevoie de fapte si exemple că va pasă de pădurea lor. Dacă doriți ,se poate ! Atata de mult se fura si totusi justiția are nevoie de ani ca sa dea sentințe , de multe ori blânde ,unde sunt prejudicii imense. Schimbați acest lucru si oamenii vor prinde încredere din nou în partidul care v-a pus pe functie.Si pentru că legea silvica e valabila si pentru proprietarii padurilor private e atata de simplu sa aveti grija de tot fondul forestier .

Interziceti transportul de lemn in timpul noptii. De la 8 la 17e timp suficient ca materialul lemnos să ajungă de oriunde la un procesator. Iar cântarul si postul de poliție să fie lîngă poarta lui. Cu 10 cântare pozitionate bine ati rezolvat 80 % din probleme. Apoi noaptea camionul descarcat poate circula gol. În acest fel nu pot ocoli cântarele care de obicei la 17 nu mai funcționează. Fiecare transport de lemn trebuie oprit in trafic de ISCTR sau poliție si verificat . În acte si la cântar. Avizul trebuie să cuprindă nr de bușteni si fiecare să fie marcat . Veti gasi cu usurinta neregulile iar cei prinsi cu abateri mai mici de 10% sa fie avertizati o singura data . Dupa care daca repeta, impreuna cu cei descoperiti cu abateri mai mari sa fie aspru pedepsiti .Si marfa confiscată cu camion cu tot. Faceti acest protocol cu ministerul de interne si cu cel al justiției. Pt ca cei gasiti cu abateri la legea silvica trebuie judecati in regim de urgență. În 30 de zile puteti incheia cu ei . Propuneți aceste masuri si daca parlamentul plin de PSD-isti nu va aproba , macar poporul va sti încă odată a cui e vina . Si veti castiga capital pt viitoarele alegeri . Si veti putea după aceea să actionati ferm si eficient astfel încât să nu se mai fure. Si tot ce se taie să fie contabilizat iar banii pe lemn să treacă toti pe la buget. Si sa mai ramana ceva pădure și pentru copiii noștri.

Cu speranța că sunteti bine intentionat,

Dunca Romeo.