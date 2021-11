TAM prezintă spectacolul VR360 'Zbor deasupra unui cuib de cuci' la Festivalul Naţional de Teatru

Teatrul "Andrei Mureşanu" (TAM) din Sfântu Gheorghe va prezenta adaptarea în VR360 a spectacolului "Zbor deasupra unui cuib de cuci" în cadrul Festivalului Naţional de Teatru, programat în perioada 6-14 noiembrie, potrivit Agerpres.

Din cauza pandemiei, cea de-a 31-a ediţie a festivalului se va desfăşura online, iar cele 38 de spectacole selectate, precum şi producţiile din străinătate şi celelalte evenimente conexe vor putea fi urmărite gratuit pe platforma www.fnt.ro.

Spectacolul teatrului din Sfântu Gheorghe va fi prezentat în cadrul secţiunii Re-creaţie, alături de alte patru producţii ale unor trupe din ţară care au găsit soluţii ingenioase pentru a depăşi blocajul generat de pandemie.

Spectacolul VR 360 "Zbor deasupra unui cuib de cuci", regizat de Eugen Gyemant, a fost lansat la finalul anului trecut pe platforma www.teatruVR.ro, teatrul din Sfântu Gheorghe numărându-se printre primele instituţii teatrale din lume care au prezentat spectacole în realitatea virtuală.

Citește și: Se ZGUDUIE ministerul de INTERNE - Pretinse fapte penale de ABUZ în SERVICIU și DELAPIDARE..

"Teatrul VR 360 presupune vizionarea unui spectacol de teatru cu ajutorul unei căşti VR, prin intermediul căreia spectatorul este transpus în inima poveştii, privind jocul actoricesc din prisma unui personaj sau chiar din perspectiva unui alt actor, trăind la o intensitate maximă experienţa. (...) Prin acest proiect pilot, Teatrul 'Andrei Mureşanu' devine printre primele teatre din lume care se deschide către digitalizare, printre primele proiecte similare aflându-se Cirque du Soleil, dar nu numai. Teatrul VR360 promite experienţe noi, oferind o perspectivă complet diferită spectatorului, de data aceasta în siguranţa casei sale. Teatrul VR360 este o variantă complementară, devenind o alternativă menită să susţină teatrul clasic@", a precizat conducerea teatrului.

Selecţia spectacolelor pentru Festivalul Naţional de Teatru, care va începe la finalul acestei săptămâni, a fost făcută de criticii şi directorii artistici ai ediţiei - Oana Cristea Grigorescu, Cristina Rusiecki şi Claudiu Groza.

"În urma stagiunii pandemice 2020/21, imprevizibilă şi frustrantă pentru artişti şi public deopotrivă, am căutat să citim în spectacolele produse în acest răstimp noi moduri de funcţionare a teatrului, de reorganizare adaptabilă şi suplă a creaţiei, capabilă să reziste restricţiilor impuse de valurile pandemiei.

Am visat o ediţie FNT faţă în faţă, am sperat că libertatea verii va dura dincolo de luna septembrie, dar ne-am supus noilor restricţii şi am restrâns sărbătoarea FNT online, convinşi de importanţa existenţei şi continuităţii Festivalului.

Ne-am forţat imaginaţia să născocească un alt fel de festival naţional, delocalizat în ţară, în care dimensiunea virtuală se conjugă cu cea geografică, peste tot acolo unde teatrele vor putea juca cu public în perioada 6 - 14 noiembrie.

(...) Dorim ca FNT 2021 să ofere o imagine a soluţiilor creative, să identifice temele dominante ale spectacolelor şi cele mai flexibile şi imaginative estetici", a scris Oana Cristea Grigorescu pe pagina de internet dedicată evenimentului.