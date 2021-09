Târgul Meşterilor Populari va avea loc în perioada 3 - 5 septembrie, la Vaslui

Zeci de meşteri populari din mai multe judeţe din ţară şi din Republica Moldova participă, în perioada 3 - 5 septembrie, la cea de-a XIX-a ediţie a Târgului Meşterilor Populari, potrivit agerpres.ro.

Organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (CJCPCT) Vaslui, evenimentul se va desfăşura în Parcul Copou, în cadrul expoziţiilor cu vânzare fiind prezentate costume tradiţionale, decoraţiuni, obiecte de mobilier, ceramică, măşti, ţesături, icoane, jucării de lemn, ustensile agricole sau produse naturiste şi preparate culinare tradiţionale.

"Aşteptăm vasluienii iubitori de tradiţii să vină în Parcul Copou şi să participe, ca în fiecare an, la acest eveniment. Reîntâlnirea cu ei este de fiecare dată o bucurie, iar acum cu atât mai mult, având în vedere perioada grea pe care am traversat-o, în care am fost mai puţin conectaţi cu publicul. Ne bucurăm că am reuşit să organizăm şi ediţia din acest an a târgului", a declarat directorul CJCPCT Vaslui, Lucian Onciu.

Organizatorii au anunţat că acţiunea se va desfăşura cu asigurarea tuturor măsurilor impuse de criza sanitară.