Târgurile online organizate de agenţiile de turism oferă reduceri de Black Friday de până la 70%

Târgurile online organizate între 12 şi 16 noiembrie 2021 de mai toate agenţiile de turism prezente pe piaţa locală aduc românilor dornici de vacanţe, după aproape doi ani pandemici, oferte pentru toate sezoanele, gusturile şi toate buzunarele, unele reduse şi cu 70%, mai ales că perioada se suprapune cu Black Friday, cea mai aşteptată "sarabandă" a reducerilor.

Dacă unii turoperatori vin cu oferte ce încep de la 26 de lei/persoană pentru staţiunile de munte, balneo sau pe litoral pentru vacanţa de 1 Decembrie, Crăciun, Revelion şi vara viitoare, alţii lansează oferte de cazare de la 9 euro pentru un sejur de 7 nopţi pe Riviera Olimpului sau cadouri aniversare care constau într-un extra-discount în euro, egal cu jumătate din vârsta fiecărui turist care achiziţionează în perioada târgului o vacanţă pentru 2022.

***Mai multe oferte pentru vacanţa de iarnă şi pentru vara viitoare sunt disponibile, cu reducere de până la 50%, începând de miercuri, la Târgul de Vacanţe online, organizat de Paralela 45 până duminică.O altă campanie de reduceri, "Black Friday Paralela 45 - târgul vacanţelor", se desfăşoară în perioada 12-15 noiembrie, se arată într-un comunicat de presă al agenţiei, remis AGERPRES.Ofertele pot fi accesate în portalul paralela45.ro ori în agenţiile din toată ţara, agenţii preluând cererile pe toate canale de comunicare: call center, chatul din pagina de internet, email, un număr de whatsapp dedicat aflat în site, Facebook şi Facebook Messenger, Instagram."Anul acesta nu ne întâlnim cu turiştii noştri într-un stand, la Romexpo, târgul naţional nu poate fi organizat fizic. Listăm ofertele speciale pe internet şi agenţii noştri preiau cererile de oriunde le este la îndemână turiştilor noştri să le trimită, telefonic, prin email ori reţelele sociale. Cred că discounturile pe care le oferim împreună cu partenerii noştri hotelieri sunt aşteptate, la fel ca în anii trecuţi", a declarat Alin Burcea, CEO Paralela 45.Oferta de iarnă cuprinde pachete cu zbor charter spre Hurghada de la Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Baia Mare, spre Sharm el Sheikh din Bucureşti, Timişoara şi Iaşi, precum şi zboruri directe spre Republica Dominicană, Zanzibar, Maldive, Kenya, Capul Verde, Madeira, Dubai, de sărbători şi în primele luni ale anului 2022.Pentru Egipt, vacanţa în Hurghada costă de la 424 de euro/7 nopţi/persoană, iar în Sharm el Sheikh preţurile pornesc de la 509 euro/persoană/7 nopţi/persoană.Reduceri pentru vacanţe de iarnă în destinaţii exotice, cu zbor charter de la Bucureşti, Cluj-Napoca ori Timişoara sunt oferite şi către Zanzibar (de la 999 de euro/persoană), Capul Verde (de la 1.052 de euro/persoană), Kenya (de la 1.052 de euro/persoană), Punta Cana (de la 1.058 de euro/persoană), Maldive (de la 1.292 de euro/persoană, cu zbor charter de la Bucureşti şi Cluj-Napoca), Dubai (de la 549 de euro/persoană, cu zboruri de la Bucureşti şi Timişoara, sau Madeira (de la 751 de euro/persoană, cu zboruri charter de la Bucureşti şi Cluj-Napoca).Mai multe curse charter spre Antalya sunt organizate anul acesta de Revelion, iar zborurile pentru vara viitoare, din Bucureşti, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, Baia Mare, Iaşi, Sibiu, Timişoara, au fost deja lansate şi se află în perioada de Early Booking, alături de cele spre insulele greceşti şi Spania. Preţurile pornesc de la 299 de euro/persoană, pentru Creta/Heraklion, cu zboruri din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, în timp ce o vacanţă în Antalya costă de la 379 de euro/persoană.Ofertele pentru vacanţele în România încep de la 26 de lei/persoană pentru staţiunile de munte, balneo sau pe litoral pentru vacanţa de 1 Decembrie, Crăciun, Revelion şi vara viitoare.***Românii dornici de chilipiruri pot opta şi în acest an pentru vacanţe în cele mai iubite destinaţii turistice din Grecia, Turcia, Egipt, Tunisia, Spania sau Bulgaria, pentru vara anului 2022, anunţă turoperatorul Christian Tour. Discounturile la vacanţe depăşesc pe alocuri 70%, mai ales că în acest an se suprapun ofertele Early Booking, cu reducerile specifice de Black Friday. La târgurile online românii pot găsi promoţii şi pentru vacanţele din perioada Sărbătorilor atât în România cât şi în locaţii exotice."Deschidem azi târgul de turism pe care îl vom desfăşura în perioada 11-14 noiembrie 2021, în agenţiile proprii şi pe platformele noastre online. Cu toate că ne este foarte dor de evenimentele cu prezenţă fizică, ne este dor de clienţii şi partenerii noştri cu care interacţionam şi ne întâlneam an de an la cele două târguri de turism desfăşurate la Romexpo, am ales să continuăm tradiţia târgului de toamnă, însă în format online, adaptându-ne astfel la contextul actual atipic", a declarat Cristian Pandel, proprietarul Christian Tour.Cel mai mare operator român de chartere de pe piaţa autohtonă vine cu o ofertă bogată atât pentru sejururile charter anunţate pentru vara lui 2022, dar şi pentru vacanţele last minute din această iarnă şi cele de sărbători, în destinaţii precum Egipt, Cappadocia sau locaţii exotice tot mai căutate de români: Maldive, Mauritius, Zanzibar sau Dubai. Mai mult decât atât, pe lână promoţii, turoperatorul a pregătit şi un cadou aniversar pentru toţi iubitorii de vacanţe."Venim la acest târg online cu cele mai nou lansate oferte Early Booking pentru vara anului viitor, dar şi cu o campanie specială de Black Friday, iar acest lucru înseamnă că reducerile depăşesc pe alocuri 70% din valoarea pachetului standard. Avem totodată şi discount-uri însemnate la vacanţele în destinaţii exotice şi programe turistice de circuit ori croazieră inedite. În plus, oferim şi un cadou aniversar tuturor celor care aleg să călătorească alături de Christian Tour în anul în care celebrăm 25 ani de prezenţă pe piaţă. Astfel, fiecare turist care achiziţionează în perioada târgului o vacanţă pentru 2022 beneficiază de un extra-discount în euro, egal cu jumătate din vârsta sa", spune Pandel.Turoperatorul vine cu o ofertă de cazare de la 9 euro, valabilă pentru un sejur de 7 nopţi pe Riviera Olimpului, doar pe anumite plecări şi doar în anumite unităţi de cazare, la care se adaugă costul transportului cu autocarul. De asemenea, turiştii care pleacă în vacanţe cu autocarul vor găsi la târgul online reduceri de până la 30% la transport pe destinaţiile Corfu, Thassos, Zakynthos, Riviera Olimpului sau Halkidiki.Cei care aleg varianta de transport cu avionul găsesc reduceri de la 100 de euro până la 400 de euro/cameră în destinaţii ca Antalya şi Bodrum (Turcia), Hurghada şi Sharm el Sheikh (Egipt), Gran Canaria şi Tenerife (Spania), Creta, Zakynthos şi Rodos (Grecia) şi Bulgaria. Românii care preferă staţiunile de la Marea Neagră pentru concediul din vară îşi pot achiziţiona pachetul cu o reducere Early Booking de până la 45%.De asemenea, pentru cei care vor să se relaxeze în destinaţii exotice, Christian Tour a "tăiat" între 150 - 400 de euro/cameră din preţul pachetului în destinaţii precum Mauritius, Maldive, Zanzibar sau Dubai, astfel că un sejur porneşte de la 489 euro/persoană (taxe incluse). Iar ca o noutate anul acesta, pe lângă reducerile specifice, amatorii de tururi şi circuite culturale în Europa îşi pot achiziţiona pachetul de excursii opţionale cu 10% discount."În ceea ce priveşte apetitul românilor pentru vacanţe, ne aşteptăm ca şi cu această ocazie destinaţiile exotice să suscite un interes ridicat; acesta fiind, de altfel, un trend început de anul trecut şi care a impulsionat turoperatorii din piaţă să introducă în premieră curse charter directe către destinaţii îndepărtate din mijlocul oceanului, adevărate paradisuri exotice, de vizitat măcar o dată în viaţă. Creşterea interesului, contextul actual şi introducerea curselor charter directe având un impact simţitor asupra scăderii preţurilor acestor vacanţe, reuşind astfel să ajungem la tarife pentru Maldive, Mexic ori Zanzibar comparabile cu cele din Antalya", a adăugat reprezentantul turoperatorului.***Românii îşi pot achiziţiona în aceste zile sejurul la mare, în staţiunile autohtone, pentru vara lui 2022 cu reduceri de până la 59%, anunţă turoperatorul Litoralulromanesc.ro, lider pe segmentul vacanţelor la Marea Neagră.Turoperatorul subliniază că, în perioada 11-14 noiembrie 2021, românii pot alege din mii de pachete turistice la hotelurile din portofoliul Litoralulromanesc.ro, cu cele mai mari discounturi din an, pentru că la pachetele deja reduse de Early Booking se calculează şi reducerile acordate cu ocazia campaniei de Black Friday.Tarifele pornesc de la 25 de lei de persoană pentru o noapte de cazare, preţ valabil pentru un hotel de două stele din Eforie Nord. Totuşi, potrivit datelor Litoralulromanesc.ro, de Black Friday, primele oferte care se epuizează sunt cele în hoteluri de 4 şi 5 stele, românii fiind interesaţi mai ales de pachetele cu servicii all inclusive, în cazul cărora şi valoarea discount-ului oferit este substanţială."În ultimii ani, a devenit o obişnuinţă pentru mulţi români ca în coşul de cumpărături de Black Friday să adauge şi o vacanţă. Există un interes ridicat pentru reducerile care se acordă cu acest prilej, de aceea ne aşteptăm ca vânzările de vacanţe pentru vara viitoare să fie direct proporţionale", afirmă Ionuţ Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro.Românii care cumpără sejururi de Black Friday sunt, în general, persoane care îşi fac planurile de vacanţă din timp, mai ales din categoria familiilor cu copii, şi care sunt atente la ofertele turistice şi vizează hotelurile cu servicii foarte bune şi pachete complexe. În egală măsură, sunt turişti care au deja pregătit un buget de vacanţă în condiţiile în care sejurul rezervat de Black Friday trebuie achitat integral până cel târziu marţi, 16 noiembrie. O altă condiţie a programului este faptul că sumele achitate sunt nerambursabile.Potrivit turoperatorului, cel mai ieftin pachet care poate fi achiziţionat prin oferta Black Friday costă 250 lei pentru cinci nopţi de cazare într-un hotel de două stele din Eforie Nord, pachet pentru două persoane. La un hotel de trei stele, tot din Eforie Nord, turiştii pot rezerva o cameră cu 349 de lei/sejur de 5 nopţi, doar cazare. Cinci nopţi de cazare cu mic dejun la un hotel de 4 stele din Mamaia costă 931 de lei pentru două persoane. Turiştii care vor să stea la cinci stele în sezonul estival 2022 şi să rezerve un pachet cu demipensiune la un hotel din Mamaia Nord vor plăti în campania de Black Friday 2.925 lei/cameră/sejur 5 nopţi.Reprezentantul companiei îi sfătuieşte pe turişti să adauge în pachetul turistic şi asigurarea storno cu acoperire Covid-19, prin care îşi pot recupera sumele plătite în cazul în care nu mai pot pleca în vacanţă dintr-un motiv sau altul, inclusiv din cauza pandemiei de coronavirus.***Eturia lansează, în perioada 12 - 22 noiembrie, cele mai mari reduceri din an la peste 100 de pachete de vacanţă, în 15 destinaţii exotice şi propune o gamă de vacanţe însoţite de reduceri de până la 600 euro/pachet/persoană.Vor beneficia de reduceri de Black Friday o serie de "destinaţii vedetă", precum Republica Dominicană, Maldive, Kenya, Mauritius, Dubai, Seychelles, Zanzibar, Mexic, Las Vegas, New York, Jamaica, Sri-Lanka, Cuba, Costa Rica, dar şi circuitele de grup cu Tour Leader Eturia."În perioada promoţională de 10 zile ofertele se vor schimba periodic. Cei care ne urmăresc constant vor avea ocazia să profite de reducerile semnificative pentru un număr limitat de locuri pentru pachetele de vacanţă din promoţie. Fie că este vorba de sejururi la plajă, circuite de grup cu însoţitor Eturia, circuite share a trip (în care cheltuielile legate de transport şi servicii locale se împart între membrii unui grup restrâns) sau vacanţe exotice de Revelion şi Paste, toate categoriile vor avea reduceri substanţiale, păstrând în acelaşi timp standardele de excelenţă Eturia", a declarat Ana Maria Gherasim, sales manager Eturia.Astfel, spre exemplu, printre oferte se numără: un sejur charter all inclusive în Republica Dominicană, de 9 zile, la 990 euro faţă de 1.590 euro; un sejur charter 8 zile all inclusive în Kenya la 890 euro faţă de 1.490 euro; un sejur charter 8 zile în Dubai la 490 euro în loc de 1.000 euro sau un sejur de lux la Atlantis de Palm, 8 zile, la 2.400 faţă de 3.000 euro. Un pachet Revelion, 8 zile, în Las Vegas are o ofertă de 1.150 euro sau un pachet 7 nopţi, all inclusive, în Jamaica - 1.190 euro."Reducerile Black Friday de până la 600 euro/pachet sunt posibile datorită tarifelor speciale negociate cu partenerii locali. Eturia este singura agenţie de turism din România care are contracte directe cu peste 500 de hoteluri din destinaţii exotice din întreaga lume. Ofertele includ doar acele hoteluri care au raportul optim calitate/preţ şi flexibilitatea de a modifica perioada de călătorie, pentru a evita orice neplăcere ce ar putea apărea ca urmare a unui eveniment neprevăzut", a subliniat Ana Maria Gherasim.Vacanţele promovate sunt în concordanţă cu condiţiile de călătorie actuale, Eturia urmărind îndeaproape lista destinaţiilor care permit turiştilor români să călătorească în condiţii maxime de siguranţă.***Zeci de oferte la vacanţe în România, Grecia, Turcia Egipt şi Bulgaria sunt disponibile la târgul online de turism "Hello Magic Sales", organizat de Hello Holidays între 11 şi 15 noiembrie, turiştii beneficiind de reduceri cu până la 70% din preţul iniţial.La târgul online "Hello Magic Sales" programele turistice pot fi rezervate cu 10% avans."Turiştii au la dispoziţie o pagină de internet dedicată târgului, în care găsesc oferte pentru vacanţe până la finalul anului, în limita locurilor disponibile, şi pentru vara viitoare. Pot face rezervări online, dar şi în agenţiile noastre, una dintre ele deschisă de curând într-un centru comercial din Bucureşti", a declarat Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays.Special pentru târgul de turism online, vacanţele din noiembrie şi decembrie în Hurghada şi Sharm el Sheikh pe zboruri charter organizate de agenţie costă cu până la 45% mai puţin, pachetele pe zbor charter de Revelion în Antalya, cu până la 40%, iar programele de Revelion marca Hello Holidays în Paralia Katerini, Salonic şi Kusadasi, cu transport autocar, au preţuri fixe, 179 sau 349 de euro/persoană.Pentru vara viitoare, cele mai mari reduceri din timpul târgului sunt pentru vacanţele pe litoralul românesc. La o serie de hoteluri selectate şi în funcţie de locurile disponibile, sejurul la mare e mai ieftin cu până la 70%. De exemplu, cinci nopţi de cazare la începutul lunii iunie la un hotel de două stele din Saturn costă 302 lei/camera, la târgul online, faţă de 1.500 de lei, preţul întreg.Toate programele organizate de Hello Holidays pentru vacanţa de 1 Decembrie: circuitele Banat - Oltenia, Maramureş, Macedonia de Nord - Kosovo, Istanbul, vacanţele la pieţele de Crăciun Budapesta - Viena, Viena - Praga - Dresda şi la Sibiu, cele de Revelion la Atena, Istanbul, Cappadocia, Skopje, Chişinău, precum şi toate circuitele anunţate pentru 2022, cu autocarul sau avionul, au reducere de 15%.Pentru vara 2022, vacanţele în Grecia şi Turcia cumpărate între 11 şi 15 noiembrie au reducere la jumătate pentru cazare ori preţuri fixe pentru cazare şi transport: vacanţe în mai şi septembrie la studiouri din Evia, Riviera Olimpului, Halkidiki, Thassos: 109 sau 129 de euro/persoană pentru cazare şi transport; vacanţe în iunie, iulie, august la studiouri din Evia, Riviera Olimpului, Halkidiki, Thassos: reducere de 50% pentru cazare; vacanţe în Kusadasi, Didim, Bodrum, Marmaris, Ozdere, Fethiye, Cesme, Antalya, cu transport individual, autocarul sau avionul, până la 45%; vacanţe de munte sau la mare în Bulgaria, până la 30% reducere.Pentru oricare achiziţie făcută la târgul de turism se plăteşte un avans de 10% şi restul cu o lună înainte de plecare - pentru vacanţele de anul acesta -, ori în două tranşe, finalul lunii februarie şi cu o lună înainte de plecare - pentru programele din 2022.Agenţia recomandă turiştilor să încheie şi o asigurare medicală şi storno pentru vacanţele în afara ţării şi o asigurare storno pentru cele din România, care acoperă situaţiile neplăcute apărute în pandemie.***DAL Travel lansează, în perioada 12-21 noiembrie, o campanie de reduceri Black Friday, dedicată în special destinaţiilor exotice şi circuitelor premium. Turiştii care rezervă în această perioadă beneficiază de reduceri pentru anumite circuite turistice care se vor derula până la finele anului, inclusiv circuitele de Revelion. Ofertele turistice "Black Friday premium" propuse de agenţia DAL Travel acoperă atât sărbătorile de iarnă, cât şi pachetele turistice pentru anul viitor, până în luna septembrie."Suntem o agenţie de turism specializată pe produse premium, circuite, destinaţii exotice şi tocmai de aceea, pentru a impulsiona acest tip de turism, am decis să lansăm, în premieră, o campanie de Black Friday premium, în care am inclus în special destinaţii exotice. Am observat un apetit crescut al românilor pentru destinaţii exotice şi pentru circuite în ţări îndepărtate, pe continente precum America de Sud şi Centrală, Africa sau Asia. Prin reducerile Black Friday pentru rezervări în perioada 12 - 21 noiembrie, un turist poate beneficia de ofertele de Revelion, de Paşte, dar şi de circuitele care sunt lansate până în a doua parte a anului viitor", a declarat Daniela Nedelcu, director general DAL Travel.Cel mai recent pachet inclus în campania Black Friday DAL Travel este numit Pieţele de Crăciun din Alsacia, din perioada 7 - 13 decembrie.O mare parte dintre ofertele Black Friday se adresează Revelionului 2022, printre care: Africa de Sud & Cascada Victoria, Iordania, Turcia Cappadocia, Paris, Tanzania & Zanzibar, Mexic - Guadalajara, cu minisejur la Cancun, Asia Centrală Uzbekistan, Portugalia şi AlbaniaPrintre ofertele Black Friday pentru anul viitor se numără Carnaval în Insula Madeira, Egipt şi Croazieră pe Nil, Maroc, Peru - Colca - Nazca, inclusiv câteva destinaţii de Paşte, precum Albania, Turcia de Sud Est şi Uzbekistan. Cea mai îndepărtată în timp ofertă Black Friday este Peru - marele circuit, care se va desfăşura în perioada 23 august - 6 septembrie 2021.Pentru Africa de Sud, Mexic, Tanzania - Zanzibar reducerile sunt de 100 de euro per pachet turistic (per persoană), iar pentru destinaţii pentru Iordania, Uzbekistan sau Turcia, de 70-80 de euro per pachet turistic.***IRI Travel a lansat campania "Black Friday at the Black Sea" în care turiştii români pot găsi reduceri la toate pachetele de vacanţă pe litoralul românesc şi cel bulgăresc de până la 70%."Anul acesta ne-am înscris şi noi în trendul Black Friday şi desfăşurăm o campanie de reduceri la pachetele de vacanţă pentru România şi Bulgaria până în 20 noiembrie. Am dorit să începem sezonul estival din 2022 cu reduceri semnificative pentru clienţii noştri. Astfel că, reducerile pentru vara anului viitor ajung până la 70% pentru litoralul românesc, dacă românii aleg să-şi petreacă vacanţa în iunie", a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.Astfel, la Complex Mediteranean de trei stele din Mamaia, un sejur de 5 nopţi, în perioada 15-20 iunie 2022, cu mic dejun inclus, este redus cu 47%, de la 1.886 lei, la 1.045 lei/cameră dublă, dacă este achiziţionat vineri, 12 noiembrie 2021, iar la Hotel Central, 3 stele, tot în Mamaia, sejurul de 5 nopţi (15-20 iunie 2022) este redus cu 25% şi poate fi cumpărat până pe 15 noiembrie, la 1.199 lei/cameră dublă, de la 1.997 lei.Alte oferte de Black Friday sunt pentru Complex Spring Holiday din Neptun, unde 5 nopţi de cazare în perioada 15-20 iunie 2022, cu mic dejun inclus costă 630 lei/cameră dublă, faţă de 2.100 lei preţul iniţial, respectiv o reducere de 70%, iar achiziţionarea se poate face până la data de 29 noiembrie. La 2D Resort & SPA trei stele, 5 nopţi de cazare în perioada 15-20 iunie 2022, All Inclusive, ajunge la 2.882 lei/cameră dublă, fiind redus de la 4.803 lei (-40% până la 20 noiembrie 2021).IRI Travel vine cu vacanţe ieftine şi pentru Bulgaria, în anul 2022, chiar dacă reducerile sunt ceva mai mici decât cele pentru România. Acestea ajung la numai 35%, dar multe dintre ele se pot găsi şi la hotelurile de 5 stele din staţiunile deja consacrate de pe litoralul bulgăresc."Cele mai mari discounturi de care veţi avea parte în perioada de Black Friday, pentru Bulgaria, sunt în staţiunile Sunny Beach şi Obzor, de 35%. În schimb, Nisipurile de Aur vă aşteaptă cu reduceri de până la 30%, pentru pachete achiziţionate la cele mai îndrăgite hoteluri. Scăderi de preţuri la fel de substanţiale veţi găsi şi pentru vacanţele în staţiunea Constantin şi Elena", a mai declarat managerul IRI Travel.Oferta turoperatorului include: Hotel Melia Grand Hermitaje, 5 stele, Nisipurile de Aur, All Inclusive - 596 euro în loc de 774 euro pentru 5 nopţi, în perioada 15-20 iunie 2022; Hotel Riu Astoria 4 stele, Nisipurile de Aur, All Inclusive - 565 euro în loc de 734 euro pentru un sejur de 5 nopţi, în perioada 15-20 iunie 2022; Hotel Berlin Golden Beach, 4 stele, Nisipurile de Aur, All Inclusive - 434 euro în loc de 548 euro pentru 5 nopţi în perioada 15-20 iunie 2022; Hotel Royal, 4 stele, Nisipurile de Aur - 273 euro în loc de 331 euro pentru 5 nopţi, în perioada 15-20 iunie 2022.Preţurile sunt valabile pentru rezervări realizate până în data de 17 noiembrie.