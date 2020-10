Tăriceanu: Iohannis și Orban ne-au sacrificat copiii pentru a putea fura alegerile

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, consideră că decizia de începere a anului școlar a fost luată strict în scop electoral și îi acuză pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban că au furat la alegerile locale.

Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui Orban, puși pe listă la alegerile parlamentare: frământări mari în PNL

”Sper că nimeni nu mai are dubii că începerea anului școlar pe 14 septembrie a fost făcută doar în scop electoral, doar ca Iohannis și Orban să poată spune că situația medicală este sub control, doar pentru ca alegerile locale să se poată ține pe 27 septembrie! Adică ne-au sacrificat copiii ca să poată fura alegerile! Acum încep să închidă școală după școală și este clar că este doar o chestiune de timp până când totul se va închide!

La fel le-au făcut celor din HORECA sau celor din teatre și cinematografe. I-au dus cu zăhărelul și după alegeri i-au închis. Peste noapte! Fără explicații și fără pregătire! Nici un semn de întrebare despre spectatorii care au cumpărat bilete și nici o remușcare pentru cheltuielile făcute de cei din industria ospitalității ca să se alinieze normelor de protecție impuse.

Pentru cei care au uitat le aduc aminte că la fel a făcut și Traian Băsescu în 2009. Care criză? De unde criză? Votați-mă și viața va fi roz! Am văzut ce am pățit imediat după ce a fost reales: tăierea salariilor cu 25%, un program draconic de austeritate din care am ieșit cu greu abia după ce Victor Ponta a preluat guvernarea! Asta ni se pregătește și acum. Suntem duși cu vorba până pe 6 decembrie și iadul va începe a doua zi după instalarea guvernului PNL-USR!

Așa cum s-au terminat banii tocmai la mărirea pensiilor și alocațiilor, tot așa o să se termine și pentru ajutoarele acordate companiilor afectate de criză. Trebuie să ne așteptăm să plătim mai mult pentru alimente, energie, telefon, medicamente pentru că vor crește TVA la 24%. Nu cred că vor păstra impozitarea de 1% pentru microîntreprinderi, cum nu cred că vor păstra contribuțiile sociale la nivelul salariului minim pentru PFA-uri și profesii liberale. Nu uitați că se împrumută cu jumătate de milliard de lei pe săptămână. De unde credeți că vor da înapoi cele peste 105 miliarde lei pe care i-au împrumutat? Din taxe și impozite suplimentare pe cei care muncesc!”, scrie Călin Popescu Tăriceanu.