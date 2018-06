Tăriceanu reacţionează la presiunile de la Cotroceni denunţate de CCR: 'E foarte grav'

Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului şi al ALDE, reacţionează la scandalul stârnit de întrevederea dintre judecătorul CCR Petre Lăzăroiu şi consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu.

"E foarte grav ce a declarat domnul Lăzăroiu", a afirmat Tăriceanu, vineri seara.

Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a declarat, vineri, pentru Agerpres, că a fost chemat de unul dintre consilierii preşedintelui Klaus Iohannis, care i-ar fi comunicat că şefului statului i se cere imperios de către o asociaţie emiterea unui decret de revocare din funcţie a magistratului.



"M-am întâlnit cu doamna Simina Tănăsescu (consilier prezidenţial - n.r.), la cererea dânsei. Am fost la Facultatea de Drept, unde avea examene. M-a rugat prietenos să vin până la dânsa că are o misiune ingrată. Mi-a spus: uite, am hârtia aceasta (o cerere de la Fundaţia VeDem Just, prin care solicită preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, să pună în discuţie mandatul lui Petre Lăzăroiu - n.r). Zic: ştiu, e o aberaţie, circulă de vreo două săptămâni, eu nu iau în consideraţie. Pai da, dar zice: preşedintelui i se cere imperios să se emită un decret. Cu ce obiect? Păi, decret de revocare a ta. Zic: ştii bine că nu are niciun temei, nu are nicio prerogativă. Da, dar suntem în situaţia în care, dacă nu emite acest decret, ne dă în judecată respectiva asociaţie, dacă îl emite ne dai tu în judecată. Eu am zis: bineînţeles că aşa va fi", a relatat Petre Lăzăroiu.

