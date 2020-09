Taylor Swift o egaleaă pe Whitney Houston în topul american al albumelor

Cântăreaţa pop Taylor Swift a egalat performanţa obţinută de Whitney Houston în topul american al albumelor, după ce albumul ei „Folklore” a petrecut a şasea săptămână, consecutiv, pe primul loc în Billboard 200, potrivit news.ro.

„Folklore” este albumul care a petrecut cele mai multe săptămâni în fruntea clasamentului în aproximativ patru ani.

Discul a fost vândut în 90.000 de unităţi, în SUA, în a şasea săptămână de la lansare, încheiată pe 3 septembrie, potrivit Nielsen Music/MRC Data. „Folklore” are acum cele mai multe săptămâni pe primul loc, după „Views” al lui Drake, care a condus lista pentru 13 săptămâni, neconsecutiv, în 2016.

În plus, Taylor Swift a egalat-o pe Whitney Houston în ceea ce priveşte totalul săptămânilor petrecute de o artistă pe primul loc în istoria clasamentului.

Cu această a şasea săptămână, Swift are acum 46 de săptămâni în fruntea clasamentului. Houston a avut patru albume clasate pe prima poziţie: albumul omonim (14 săptămâni, în 1986), „Whitney” (11 săptămâni, în 1987), coloana sonoră „The Bodyguard” (20 de săptămâni, în 1992-1993) şi „I Look to You” (1 săptămână, în 2009).

După Swift şi Houston, Adele urmează între artistele care au petrecut cele mai multe săptămâni în fruntea clasamentului, cu 34.

Per total, liderul este The Beatles, cu 132 de săptămâni petrecute pe primul loc în Billboard 200.

„Folklore” este al cincilea album al lui Taylor Swift care petrece cel puţin şase săptămâni pe locul întâi.

Locul secund în actualul clasament a fost ocupat de rapperul Pop Smoke şi „Shoot for the Stars Aim for the Moon”, care s-au menţinut după ce albumul lansat postum a fost vândut în 77.000 de unităţi în a noua săptămână de la debut.

Juice WRLD şi „Legends Never Die”, lansat postum, şi-au menţinut de asemenea poziţia în top, a treia, cu 64.000 de unităţi vândute în a opta săptămână.

„S&M2” al trupei Metallica, proiect realizat împreună cu San Francisco Symphony, a debutat pe locul al patrulea. Albumul live a fost vândut în 56.000 de unităţi. Acesta este al 11-lea disc al formaţiei care ajunge în top 10.

Noul album lansat de cântăreaţa Katy Perry, „Smile”, a debutat pe locul al cincilea, cu 50.000 de unităţi vândute. Acesta este al cincilea disc al ei care ajunge în top 10, după „Witness” (locul 1, în 2017), „Prism” (locul 1, în 2013), „Teenage Dream” (locul 1, în 2010) şi „One of the Boys” (locul 9, în 2008).

Înregistrarea „Hamilton: An American Musical” a coborât două locuri în top, până pe şase, după ce a fost vândută în 48.000 de unităţi în a 258-a săptămână de la lansare.

Top 10 al Billboard 200 este completat de Lil Baby şi „My Turn”, Rod Wave şi „Pray 4 Love”, DaBaby şi „Blame it On Baby” şi de proiectul colectiv Internet Money cu „B4 the Storm”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).