Tehnicianul dinamovist Dusan Uhrin: Am făcut multă lume fericită. Din păcate această victorie nu ne duce în play-off, dar e importantă pentru suporteri

Tehnicianul Dusan Uhrin s-a declarat extrem de fericit că a reuşit să obţină victoria în derbiul cu FCSB, însă regretă că această victorie nu a ajutat Dinamo pentru o eventuală calificare în play-off-ul Ligii I, anunță news.ro.

"Mă simt foarte bine pentru că am câştigat un derbi, am făcut multă lume fericită, fanii au fost minunaţi, ne-au împins spre victorie. Din păcate această victorie nu ne duce în play-off, dar e foarte importantă pentru suporteri. Sin a jucat bine. Ne-am concentrat la meci, nu am fost fericit pe faza de atac, nu am reuşit multe combinaţii acolo. Lazăr avea nevoie de timp să se acomodeze, a trebuit să înlocuiesc jucători repede şi Lazăr ştiam că e o soluţie bună. Suntem foarte supăraţi că nu mai jucăm două meciuri cu FCSB, pentru că ştim ce importante sunt pentru fanii noştri. Pe Arena Naţională vin mai mulţi fani, iarba este verde aici şi puem juca un fotbal mai bun. Am vrut să câştig un derbi, nu joacă echipa doar pentru mine, ci pentru toată lumea", a declarat Uhrin.

Citește și: Celebrul Conac Banffy, din zona Transilvaniei, a fost scos la vânzare

Tehnicianul a mai spus că a fost îngrijorat pentru Perovici, subliniind că alături de acesta se află oficialul dinamovist Bogdan Bălănescu.

El nu a dorit să răspundă la întrebarea privind rămânerea sa la Dinamo până la finalul sezonului.

Dinamo a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), formaţia FCSB, în etapa a XXV-a a Ligii I. FCSB a evoluat în inferioritate numerică din finalul primei reprize. La meci au asistat peste 25.000 de spectatori.

Au marcat: Sin '37, V. Lazăr '62 / Tănase '45+9 (p).

Citeşte şi: BOMBĂ! Avocaţii mergeau cot la cot cu clienţii lor la licitaţiile deturnate - Avocaţi din Bucureşti şi Galaţi, printre inculpaţii din dosarul 'Executorii'