Tehnicianul echipei Chindia Târgovişte, după înfrângerea cu FCSB: 'Nu am fost lucizi pe faza ofensivă, nu am avut ocazii de gol'

Tehnicianul echipei Chindia Târgovişte, Emil Săndoi, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu FCSB, scor 0-1, că adversarii au meritat victoria şi că formaţia sa nu a fost inspirată “în faza ofensivă”, potrivit news.ro.

“Diferenţa o fac execuţile individuale, iar Olaru a avut o execuţie foarte bună la faza respectivă. E adevărat că pozitiţionarea noastră nu a fost bună. Nu am fost lucizi pe faza ofensivă, nu am avut ocazii de gol. FCSB cred că a meritat victoria astăzi. Nu am fost inspiraţi în faza ofensivă, nu am fost foarte prezenţi în careul advers. Dar asta nu înseamnă că nu am vrut să jucăm. Am încercat să jucăm”, a spus Săndoi la posturile care transmit Liga I.

Formaţia FCSB a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a XXIV-a a Ligii I. Golul a fost marcat de Olaru, în minutul 23.

La FCSB, Dragoş Nedelcu a părăsit terenul în minutul 13, accidentat.