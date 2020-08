Tehnicianul echipei FC Voluntari, Mihai Teja mulţumit de prestaţia jucătorilor săi în meciul cu UTA Arad

Tehnicianul echipei FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat vineri seară, după remiza cu UTA Arad, scor 0-0, că este mulţumit de prestaţia jucătorilor săi, precizând că aceştia s-au luptat pentru fiecare minge, potrivit news.ro.

“Prima parte a fost clar a celor de la UTA, poate noi am intrat temători. A doua repriză cred că a fost a noastră. În ultimele 25-30 de minute am şi avut ocazia să marcăm. Dacă eram mai incisivi plecam acasă cu trei puncte. Sunt mulţumit de băieţi şi îi felicit, au avut o atitudine extraordinară astăzi, s-au bătut pentru fiecare minge. Cred că am fost mai buni în această seară şi e un punct câştigat”, a spus Teja la Digi Sport.

De cealaltă parte, Laszlo Balint a declarat că pentru el remiza este un rezultat negativ. “Primele 60 de minute am controlat destul de autoritar jocul. Acest 0-0 este un rezultat negativ, chiar dacă dacă ne uităm la ultimele 30 de minute se poate spune că este un punct câştigat. Sunt jucători care au venit cu un decalaj de pregătire important, acest lucru s-a simţit. Trebuie să învăţăm şi din acest rezultat, din acest meci. Este un regret şi pentru mine şi pentru băieţi, sunt cu capul plecat în vestiar”, a afirmat Balint.

Formaţia UTA Arad a remizat, vineri seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a doua a Ligii I. Pentru UTA a fost primul meci pe noul său stadion.