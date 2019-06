Tehnicianul echipei Hermannstadt, Vasile Miriuţă despre contractul la noua echipă: 'Mâine mă duc acolo şi dacă totul va fi OK voi semna'

Tehnicianul echipei Hermannstadt, Vasile Miriuţă, a declarat în conferinţa de presă de la finalul meciului cu Universitatea Cluj că dacă totul va fi în regulă, va semna în curând cu altă grupare, potrivit news.ro.

“Mâine mă duc acolo şi dacă totul va fi OK voi semna. Fiica mea are nevoie de mine, are 10 ani, îşi doreşte mult să vin acasă. Pentru mine contează cel mai mult familia”, a spus Miriuţă.

El a menţionat că sezonul 2017/2018 a fost cel mai dificil pentru el. “A fost cel mai greu sezon din cariera mea. Sunt obosit psihic, am nevoie de o vacanţă”.

Formaţia Hermannstadt se menţine în Liga I, după ce a fost învinsă, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Universitatea Cluj, în manşa secundă a barajului de menţinere/promovare în Liga I. Sibienii se menţin în primul eşalon datorită victoriei cu scorul de 2-0 din meciul tur.