Tel Drum, firma 'controlată' de Dragnea, NOU MONOPOL pe drumurile din Teleorman

Tel Drum are în continuare monopol pe drumurile din Teleorman, conform ziare.com. Compania controlată de Liviu Dragnea are a câştigat în ultimii ani 152 de contracte cu o valoare de 368.000 de euro vizând reparaţii ale drumurilor din Telerman.

Consiliul Judetean Teleorman a atribuit luna trecuta firmei Tel Drum, un contract de 40.000.000 de lei, pentru lucrări care vizează intretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene, valabil pentru urmatorii patru ani.

"Presedintele CJ Teleorman, Danut Cristescu (PSD), a anuntat in sedinta Consiliului din 25 aprilie ca urmeaza sa fie reabilitate sau construite mai multe drumuri si ca a discutat cu ministrul Transporturilor sa investeasca in cele doua porturi ale judetului, Turnu Magure si Zimnicea. Danut Cristescu a explicat, potrivit procesului-vebal al sedintei, ca a cerut ministrului Transporturilor, Lucian Sova, ca drumul care leaga Bucuresti de Alexandria sa fie trecut ca drum expres in Master Planul General de Transport al Romaniei. Asta deoarece prin Programul Operational Infrastructura Mare, Alexandria - Craiova va intra in reabilitare si modernizare ca drum expres.

Potrivit presedintelui CJ Teleorman, ambele drumuri expres, Bucuresti-Alexandria si Alexandria -Craiova, se vor face pe amplasamente diferite, deoarece drumul expres nu trebuie sa tranziteze localitatile", a arată sursa citată.