TeraPlast vinde linia de business profile de tâmplărie către Dynamic Selling Group

TeraPlast, compania-mamă a Grupului TeraPlast, anunţă vânzarea liniei de business Profile de tâmplărie către Dynamic Selling Group, producător şi distribuitor de profile pentru tâmplărie termoizolantă, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al companiei, decizia vine ca urmare a strategiei TeraPlast de a-şi dezvolta business-ul în alte zone de activitate. Transferul va fi realizat după obţinerea avizului Consiliului Concurenţei.

TeraPlast s-a aflat în discuţii cu două companii - liderul mondial în domeniu şi producătorul român Dynamic Selling Group. În urma negocierilor, tranzacţia s-a concretizat cu grupul românesc, la o valoare de aproximativ 4,5 milioane de euro, care va fi ajustată la momentul transferului în funcţie de nivelul capitalului de lucru.

Citește și: Noi vești importante! Cu cât ar trebui să crească, până la urmă, alocațiile începând cu noul an

"Business-ul de profile era singurul business din cadrul Grupului în care nu eram între primii doi jucători din piaţă. Strategia noastră a fost şi rămâne să fim locul 1 sau 2 în oricare din pieţele în care suntem prezenţi. Cu partenerii noştri de la Dynamic Selling Group am analizat trei variante: achiziţia business-ului, fuziunea lor cu divizia noastră de profile de tâmplărie sau vânzarea acesteia către ei. Pe coordonate financiare similare, am luat decizia de a vinde business-ul de profile de tâmplărie către producătorul numărul 1 din România. Astfel, Dynamic Selling Group îşi poate consolida poziţia de piaţă, contribuind la diminuarea importurilor care, în domeniul profilelor de tâmplărie, reprezintă o cotă semnificativă din consum. Echipa Dynamic Selling Group demonstrează, de 25 de ani, seriozitate, implicare şi profesionalism, fiind cel mai mare producător de profile de tâmplărie din România. Suntem convinşi că în urma acestei investiţii vor deveni lider pe o piaţă cu peste 20 de concurenţi, majoritatea fiind producători puternici din străinătate. Noi am ales să ne concentrăm pe dezvoltarea altor zone ale business-ului TeraPlast. Obiectivul nostru este ca în orice afacere intrăm să reducem importurile pe care le face România şi să producem la acelaşi nivel tehnic cu marii producători internaţionali", a declarat Alexandru Stânean, CEO TeraPlast.

În primele nouă luni din 2020, Grupul TeraPlast a înregistrat o creştere de 14% a cifrei de afaceri, până la 167 milioane de euro, şi o creştere de 46% a EBITDA, până la 20 milioane de euro.

Profilele de tâmplărie au reprezentat 9 milioane de euro din cifra de afaceri a TeraPlast în primele nouă luni din 2020. Reţeaua de distribuţie a acestei linii de business include peste 200 de clienţi, producători de tâmplărie termoizolantă precum şi compania TeraPlast Ungaria.

Pentru 2020, Grupul TeraPlast estimează un profit net de 9 milioane de euro pentru divizia de mase plastice - de 4 ori mai mare decât în 2019. Tot pentru această divizie, Grupul are în curs de implementare proiecte de investiţii de peste 32 milioane de euro.

Cu o tradiţie de peste 120 de ani, Grupul TeraPlast este în prezent cel mai mare producător român de materiale de construcţii. Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraSteel România şi Serbia, Wetterbest, TeraGlass, TeraPlast Recycling şi TeraPlast Ungaria.

Începând cu 2 iulie 2008, cea mai mare companie din Grup - TeraPlast SA - este listată la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul TRP. Acţiunile companiei sunt incluse în indicele de referinţă al Bursei de Valori Bucureşti - BET - şi, din septembrie 2020, în indicii TotalCap şi MicroCap ai FTSE Russell. În cadrul evaluării Vektor în baza a 15 criterii de comunicare în relaţia cu investitorii, efectuată de ARIR, TeraPlast a obţinut nota maximă, 10.