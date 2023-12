`The Family Plan`, cel mai nou film cu Mark Wahlberg, apare în decembrie

Actorul Mark Wahlberg apare într-o nouă comedie de acțiune - "The Family Plan". Filmul îi mai are în distribuție pe Michelle Monaghan, Maggie Q și Ciaran Hinds și va fi lansat pe platforma Apple TV+. Potrivit echipei de producție, data de lansare este 15 decembrie 2023.

Mark Wahlberg este în rolul principal și intră în pielea unui fost asasin care trebuie să fugă de bărbați periculoși din trecutul său, în timp ce se află împreună cu familia sa în vacanță.

Din informațiile făcute publice, Mark Wahlberg va interpreta rolul unui tată de trei copii și "încearcă să le ofere soției sale iubite, fiicei sale adolescente supărate, fiului adolescent gamer și bebelușului adorabil de 10 luni vacanța vieții lor, în timp ce îi protejează de amenințări".

Filmul este regizat de Simon Cellan Jones, după un scenariu realizat de David Coggeshall. Wahlberg are și rol de producător alături de David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger și Stephen Levinson.

Alte filme de comedie cu Mark Wahlberg pe care merită să le vezi

Mark Wahlberg este cunoscut pentru rolurile din filmele de acțiune, însă are o mulțime de producții de comedie în care a jucat. Până la apariția "The Family Plan", iată câteva comedii cu Wahlberg pe care merită să le vezi:

2 Guns (2013)

Mark Wahlberg face pereche cu Denzel Washington în această comedie. Aceștia pleacă într-o misiune specială pentru a prinde un lord al drogurilor, însă trec printr-o aventură spectaculoasă, plină de momente cu mult umor. Filmul a avut un buget de 61 de milioane de dolari, iar încasările au fost de 131 de milioane de dolari. Chiar dacă nu a avut un succes comercial important, Wahlberg și Washington au fost apreciați pentru rolurile pe care le-au făcut.

Ted (2012)

Mark Wahlberg îl interpretează pe John Bennett, iar filmul se axează pe relația pe care acesta o are cu ursulețul său de pluș din copilărie, denumit Ted. Acesta a căpătat viață, dar nu orice viață, ci una demnă de un adult. Este un film plin de umor, cu multe momente care stârnesc hohote de râs. În 2015 a fost lansat și filmul "Ted 2", iar în lucru este și un serial de televiziune. Mai mult decât atât, producătorul de jocuri de pacanele Blueprint Gaming a lansat și un slot cu această tematică. Ursulețul "Ted" este prezent în joc atât ca simbol cât și pe ecranul principal, în timp ce privește rolele care se învârt pe ecran.

Me Time (2022)

Actorul face pereche cu unul dintre cei mai apreciați comedianți din ultimii ani, Kevin Hart. Cei doi sunt prieteni încă din perioada liceului și se reunesc după 15 ani. Momentele amuzante din această producție sunt numeroase, iar filmul disponibil pe Netflix se bucură de recenzii foarte bune. A avut un buget de 80 de milioane de dolari și se remarcă prin numeroasele momente care au făcut deliciul publicului.

Dincolo de aceste roluri în filme de comedie, Wahlberg a putut fi văzut și în producții de acțiune sau drame, cum ar fi "The Departed", "The Fighter", "Lone Survivor" ori "Patriots Day". În perioada următoare, actorul este așteptat să apară și în filme ca "Arthur the King" și "Our Man from Jersey", în ambele având și rolul de producător, conform informațiilor publicate de presa de specialitate.

Apple TV+ este un serviciu de streaming video oferit de compania Apple. A fost lansat pe 1 noiembrie 2019 și oferă un conținut exclusiv, inclusiv seriale, filme și documentare produse de Apple. Utilizatorii pot accesa conținutul Apple TV+ prin intermediul aplicației Apple TV disponibile pe diverse dispozitive Apple, precum iPhone, iPad, Apple TV, Mac și altele, sau prin intermediul unor dispozitive compatibile cu aplicația Apple TV.