'The Man Who Sold His Skin', film multipremiat la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia, proiectat o singură dată la Cinema ARTA

Filmul multipremiat la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia, "The Man Who Sold His Skin" (r. Kaouther Ben Hania), va fi proiectat, în premieră naţională şi pentru o singură dată, vineri, de la ora 20.00, la Cinema ARTA, ca parte din programul European Cinema Night, eveniment la care mai participă alte 84 de oraşe de pe continent.

Proiecţia va fi urmată de o discuţie cu Andea Virginas, conferenţiar şi cercetător la Facultatea de Film şi Teatru (Universitatea Babeş-Bolyai), dar şi de un cocktail oferit de Cinema ARTA.

Sam Ali, un tânăr sirian sensibil şi impulsiv, şi-a părăsit ţara pentru Liban, în încercarea de a scăpa de războiul civil. Pentru a putea călători în Europa şi a se reuni cu dragostea vieţii lui, el acceptă ca spatele să îi fie tatuat de unul dintre cei mai avangardişti şi controversaţi artişti contemporani. Transformându-şi propriul corp într-o piesă de artă de prestigiu, Sam va ajunge să înţeleagă că decizia lui nu face decât să îi îngrădească libertatea.

"The Man Who Sold His Skin" a fost dublu premiat la Festivalul Internaţional de la Veneţia: Premiul Edipo Re şi premiul pentru Cel mai bun actor, acordat lui Yahya Mahayni. De asemenea, filmul regizat de Kauother Ben Hania a fost nominalizat la premiile Oscar, pentru Cel mai bun film străin.

"Cinema ARTA îşi continuă misiunea de a promova şi aduce în faţa publicului titluri de foarte bună calitate, care sunt, totodată, o ocazie de a reflecţie asupra lumii în care trăim. Vineri, clujenii vor avea ocazia să vadă un film care abordează teme de actualitate precum migraţia, drepturile omului sau monetizarea artei. The man who sold his skin, extrem de apreciat de critici, este de neratat cu atât mai mult cu cât va fi văzut în premieră în România şi într-o proiecţie exclusivă, în cadrul uropean Cinema Night", a explicat Monica Sebestyén, director al Cinema ARTA.

Proiecţia este parte din European Cinema Night şi este oferită în parteneriat cu Europa Cinemas şi Creative Europe Media.

Intrarea publicului la evenimentul de vineri seara va fi liberă, însă este necesară rezervarea locului.