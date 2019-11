Theodor Paleologu aruncă bomba: Mișcarea USR care l-a determinat să candideze

Theodor Paleologu a mărturisit în direct la Digi 24 că nu a ținut neapărat să candideze. Prezidențiabilul PMP a declarat că dacă USR ar fi mers la prezidențiale cu Dacian Cioloș, nu și-ar mai fi depus candidatura.

"USR a greșit nemergând cu Dan Barna la președinție. Alternativa mult mai fericită era cea de a merge pe mâna lui Dacian Cioloș. Personal nu aș fi candidat la președinție dacă URS-ul îl desemna drept candidat pe Dacian Cioloș. Și eu nu îl consider pe Cioloș vreun mare lider, dar e cu totul altceva. Cioloș are cunoștință despre relațiile internaționale, are o altă greutate. Dar, așa, în varianta desemnării lui Dan Barna, m-am simțit obligat să candidez", a declarat Theodor Paleologu.