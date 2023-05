Theodor Paleologu, despre Regele Charles al III-lea: 'Un om extrem de inteligent, de cultivat. Sper că va domni până la finalul vieţii, la fel ca mama sa'

Politologul Theodor Paleologu l-a cunoscut pe Regele Charles al III-lea în urmă cu un deceniu, pe când vizita Transilvania din postura de prinţ al Marii Britanii, şi spune că ”este un om remarcabil”. Invitat în emisiunea Insider politic, la Prima TV, Paleologu a preconizat că Regele Charles al III-lea nu va abdica în favoarea fiului său cel mare, Prinţul William, şi va domni până la finalul vieţii, la fel ca mama sa, Regina Elisabeta a II-a.

”Orice rege începe cu o presiune a secolelor de tradiţie monarhică. Cred că Regele Charles are umerii suficient de puternici. Este un om extrem de inteligent, de cultivat. L-am cunoscut puţin, am stat de vorbă oleacă la o recepţie. Era Principe de Wales şi venise într-o vizită în România. Am vorbit despre patrimoniu, despre Transilvania, despre bisericile fortificate, despre lucrurile care ne interesează pe amândoi. Eram ministrul Culturii pe atunci. Este un om remarcabil, un intelectual care acum se aşază pe unul dintre tronurile cele mai importante din lume. Mă bucur că un om cu un asemenea profil intelectual este rege”, a declarat Theodor Paleologu la Prima TV.

Întrebat dacă Regele Charles al II-lea va abdica în favoarea fiului său, fostul ministru al Culturii a răspuns:”Sper că va domni până la finalul vieţii, la fel ca mama sa, şi sper că va trăi mult. E foarte bine ca viitorul rege William să aibă experienţă, să cugete, să reflecteze. E bine ca un om în vârstă să fie rege, are mai multă experienţă, mai multă minte, mai multă înţelepciune”.

Marea Britanie organizează sâmbătă încoronarea Regelui Charles al III-lea, printr-o ceremonie fastuoasă, prima din ultimele şapte decenii, care va marca un moment ce intră în istorie, scrie news.ro.

În vârstă de 74 de ani, Charles al III-lea a devenit rege imediat după moartea mamei sale, regina Elizabeth a II-a, în urmă cu aproape opt luni, la 8 septembrie 2022. Dar încoronarea este o zi simbolică, care combină o slujbă religioasă şi fastul unei tradiţii britanice, unice în lume.