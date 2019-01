Thrillerul 'Glass' se menține pe primul loc în box office-ul nord-american

"Glass", noul thriller semnat de M. Night Shyamalan, cu Bruce Willis, Samuel L. Jackson și James McAvoy, se menține pe primul loc în box office-ul nord-american, pentru al doilea weekend consecutiv, cu încasări de 19 milioane de dolari potrivit boxofficemojo.com, scrie Mediafax.

În "Glass", personajul lui Willis și cel al lui Jackson din "Indestructibilul/ Unbreakable" (2000) se întâlnesc cu eroul lui McAvoy din "Split" (2016) și aruncă în aer siguranța în azilul de boli nervoase în care erau tratați de personajul interpretat de Sarah Paulson.

"Asistent de (ne)voie/ The Upside", unul dintre ultimele lungmetraje produse de fosta companie a producătorului de film Harvey Weinstein, se menține pe locul al doilea, cu încasări de 12,24 de milioane de dolari de vineri până duminică. Regizorul Neil Burger, cunoscut pentru "Iluzionistul/ The Illusionist" (2006), "Dincolo de limită/ Limitless" (2011) și seria "Divergent" (2014-2016), a trebuit să găsească varianta cea mai credibilă în limba engleză pentru unul dintre filmele franceze care au rămas în memoria cinefililor, "Invicibilii/ Intouchables", din 2012. În "The Upside", Bryan Cranston și Kevin Hart preiau rolurile eroilor, un bărbat paraplegic bogat și îngrijitorul său aterizat fără niciun fel de calificare la primul serviciu din viața sa. Nicole Kidman completează o distribuție care are o sarcină grea.

Lungmetrajul fantasy "Aquaman", cu Jason Momoa, regizat de James Wan, urcă un loc, până pe al treilea, cu încasări de 7,35 de milioane de dolari. Erou pe Pământ şi apărător al adâncurilor, Arthur Curry (Momoa) va trebui să îşi dezvăluie adevărata identitate, să îşi folosească puterile pentru a ajuta omenirea şi să îşi accepte statutul predestinat, acela de rege al Atlantidei.

Poziția a patra în box office-ul nord-american de weekend este ocupată de o premieră, filmul fantastic "Copilul care ar putea fi rege/ The Kid Who Would be the King", de Joe Cornish, care a avut încasări de 7,25 de milioane de dolari.

Pe poziția a cincea se menține lungmetrajul SF "Omul-Păianjen: În lumea păianjenului/ Spider-Man: Into the Spider-Verse", cu încasări de 6,15 milioane de dolari. Filmul, regizat de Bob Persichetti, Peter Ramsey și Rodney Rothman, inspirat de personajele din cartea de benzi desenate a scriitorului Brian Michael Bendis şi a artistului plastic Sara Pichelli, lansată în 2011, prezintă aventurile unui adolescent afro-american din Brooklyn, New York, Miles Morales, care încearcă să se integreze într-o şcoală privată din Manhattan.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în box office-ul nord-american la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Green Book", de Peter Farrelly (5,4 milioane de dolari), "Drumul unui câine către casă/ A Dog's Way Home", de Charles Martin Smith (5,2 milioane de dolari), "Calmul dinaintea furtunii/ Serenity", de Steven Knight (4,8 milioane de dolari), "Escape Room", de Adam Robitel (4,2 milioane de dolari), și "Dragon Ball Super: Broly", de Tatsuya Nagamine (3,6 milioane de dolari).