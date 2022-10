TMZ a retras un articol care anunţa în mod eronat decesul starului american Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis, un pionier al muzicii rock and roll, este încă în viaţă, în pofida unui articol publicat de TMZ care anunţa în mod eronat decesul starului american, informează variety.com.

Acel articol a declanşat un val uriaş de condoleanţe online, înainte de a fi retras miercuri de TMZ, un site american dedicat ştirilor despre celebrităţi.

"Este în viaţă. TMZ a publicat în mod eronat acel articol în baza unei informaţii false anonime", a declarat agentul starului american pentru revista Variety.

Jerry Lee Lewis a fost bolnav în ultima perioadă, suferind din cauza unei gripe în această lună. Artistul nu a putut să asiste la ceremonia de includere în Country Music Hall of Fame de pe 16 octombrie, unde a fost reprezentat de soţia lui. În spaţiul online a apărut şi o fotografie realizată după acea ceremonie, care îl arăta pe muzicianul Kris Kristofferson în timp ce îl vizita pe Jerry Lee Lewis în locuinţa acestuia, pentru a-i înmâna medalia ce atestă includerea sa în Country Music Hall of Fame, potrivit Agerpres.

"Miercuri dimineaţă am fost contactaţi de cineva care pretindea că era agentul lui Lewis şi care ne-a spus că acesta a murit", au anunţat jurnaliştii de la TMZ, într-o retractare oficială a acelui articol. "S-a adeverit că nu a fost cazul. TMZ regretă această eroare", au adăugat el.

Vestea despre "moartea" lui Jerry Lee Lewis reprezintă cea de-a doua ştire falsă de acest tip apărută în ultimele săptămâni despre o legendă a industriei muzicale, după ce revista People a publicat la rândul ei în mod eronat o ştire, pe contul său de Twitter, despre decesul cântăreţei Joni Mitchell.

Jerry Lee Lewis, în vârstă de 87 de ani, s-a simţit suficient de bine pentru a călători de la Memphis la Nashville în luna mai, atunci când au fost anunţaţi artiştii care urmau să fie incluşi în Country Music Hall of Fame. Cu acea ocazie, starul american a pozat pentru fotografi şi a participat la o conferinţă de presă.

Jerry Lee Lewis este şi protagonistul unui documentar care îi este dedicat, intitulat "Trouble in Mind" şi regizat de Ethan Coen. Documentarul, a cărui premieră a avut loc la Festivalul de la Cannes din acest an, nu are deocamdată stabilită o dată oficială de lansare.