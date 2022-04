Tom Cruise şi-a prezentat noul film ''Top Gun'' în timp ce făcea echilibristică pe un avion în zbor

Tom Cruise a prezentat joi, de pe un avion aflat în zbor, în avanpremieră mondială filmul "Top Gun: Maverick", a doua parte a producţiei de succes lansată în 1986, relatează vineri AFP.

Continuarea "Top Gun" preia povestea lui Maverick, un pilot de elită interpretat de Tom Cruise, la aproximativ treizeci de ani după filmul original.

Tom Cruise, în vârstă de 59 de ani, şi-a prezentat filmul printr-un mesaj video participanţilor la festivalul CinemaCon din Las Vegas, marea adunare anuală a proprietarilor de săli de cinema. Renumit pentru capacitatea sa de a efectua el însuşi un număr mare de cascadorii, actorul a adresat mesajul în timp ce se afla pe un avion în zbor deasupra Africii de Sud.

"Salutare, tuturor. Îmi doresc să fi fost acolo cu voi. Scuze pentru zgomot", a strigat actorul peste vuietul motorului aeronavei şi şuieratul vântului. "După cum puteţi vedea, filmăm cea mai recentă parte din 'Mission: Impossible' ", a spus el râzând.

"Tom dă lovitura tot timpul, tot timpul... şi nu poate fi oprit", a glumit Jerry Bruckheimer, care a fost şi producătorul primului film "Top Gun" şi s-a aflat în sală din Las Vegas.

Noul film rămân fidel reţetei care a stat la baza succesului primului "Top Gun", cu scene intense de acţiune filmate la bordul unor avioane de luptă reale ale US Navy, precum şi cu un număr mare de referinţe la varianta iniţială.

Regizorul "Top Gun" din 1986, Tony Scott, a murit în 2012, însă succesorul său, Joseph Kosinski, "a găsit o modalitate de a stârni interesul lui Tom", după ce a văzut pe YouTube imagini video filmate de piloţii US Navy cu ajutorul camerelor GoPro, în timpul zborurilor de antrenament.

"I-am arătat lui Tom, iar el a spus: 'E disponibil gratuit pe internet... Dacă nu putem face mai bine, atunci nu merită să realizăm filmul'. Aşa că a fost de acord!", a declarat râzând Joseph Kosinski.

Cu ajutorul inginerilor de aviaţie, cineaştii au reuşit să plaseze nu mai puţin de şase camere în cabina avioanelor folosite la filmări.

Filmul original a fost inspirat de programul de pregătire a piloţilor de elită cunoscut sub numele de Topgun şi desfăşurat la o bază militară în prezent închisă din San Diego, California. "Top Gun" a avut un asemenea succes încât ofiţerii de recrutare au fost copleşiţi de solicitări din partea tinerilor care doreau să calce pe urmele lui Maverick şi a camarazilor săi.

La acea vreme, însă, echipa de filmare "nu a primit prea mult sprijin din partea US Navy", a subliniat Joseph Kosinski. "Pentru acest film, însă, când am luat legătura cu US Navy uşile ni s-au deschis larg", a adăugat el.

Pentru a doua parte, de exemplu, realizatorii au avut acces la baza foarte securizată din China Lake, în deşertul Mojave din California, a precizat regizorul.

Val Kilmer, care a jucat rolul rivalului "Iceman" în filmul iniţial, revine în "Top Gun: Maverick". O performanţă deosebit de emoţionantă, deoarece actorul şi-a pierdut vocea în urma tratamentului pentru cancer de gât.

"Val s-a simţit confortabil făcând asta. A fost foarte emoţionant de filmat", a spus Jerry Bruckheimer. "E încă un actor incredibil, un individ incredibil", a spus producătorul.

Bruckheimer a dezvăluit că Tom Cruise a spus: "Nu fac acest film dacă Val nu este în el".