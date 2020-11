Toma Petcu, fost ministru al energiei și candidat PNL Giurgiu la Senatul României: BRUA, faza I - proiect finalizat de Guvernul PNL pentru România

Ieri a fost finalizat proiectului BRUA – faza 1, respectiv a conductei în lungime de 479 kilometri și a celor 3 stații de comprimare.

Guvernul liberal marchează finalizarea unei investiții extrem de importante nu numai pentru România, ci unei investiți și pentru Europa. Proiectul gazoductului BRUA are rolul de a diversifica sursele de aprovizionare cu gaz natural ale Uniunii Europene și, prin gazoductul Podișor-Tuzla vom asigura legătura

dintre BRUA și zăcămintele de gaz natural de la Marea Neagră, astfel vom valorifica zăcământul natural de la Marea Neagră.

În primele zile de activitate ca ministru, una dintre problemele foarte importante care mi-au fost semnalate de aparatul tehnic al ministerului era legată de faptul că într-un an guvernarea tehnocrată nu a fost capabilă să elibereze autorizația de construcție și decizia exhaustivă pentru demararea construirii gazoductului BRUA.

Cu toate ca aveau lege expresă care prevedea competențele fiecărei autorități, prevăzându-se în mod expres că Ministerul Energiei, este autoritatea competentă pentru emiterea autorizației de construcție, Guvernul technocrat căuta o altă soluție pentru a se emite această autorizație, facând un adevărat ping-pong, de peste 6 luni, între Ministerul Energiei , Ministerul Dezvoltării și fiecare județ în parte.

Mi-am asumat, împreună cu echipa de conducere, termenul de 30 mai pentru emiterea autorizației si 30 iunie pentru emiterea deciziei exhaustive.

Am înființat în cadrul Ministerului Energiei un departament special, care a emis aceste autorizații, dar și următoarele pentru interconectarea Ungheni-Iași, departament cu care am lucrat timp de 3 luni și am reușit emiterea acestor documente la termen, astfel încât să nu pierdem cei 184 de milioane de euro din fondurile europene pe programul Conecting Europe Facilities și, de asemenea, să nu periclităm un proiect de importanță vitală pentru România.

Felicit conducerea Transgaz si pe domnul director general Ion Stelian pentru finalizarea lucrării înainte de termen și pentru economiile financiare făcute din bugetul companiei.

Pentru România si pentru Giurgiu finalizarea acestui gazoduct înseamnă posibilitatea de a aduce noi cantități de gaze la prețuri competitive pentru populație si pentru industrie, de asemenea preluarea gazelor care vor fi extrase din Marea Neagră, mărirea capacității de interconectare cu Ungaria la 1.75 mld m.c. pe an , și de asemenea , mărirea capacitătii de interconectare cu Bulgaria, prin Giurgiu , de la 0.8 mld m.c. pe an , la 1.75 mld m.c. pe an .

Această mărire de capacitate a interconectării cu Bulgaria poate asigura cantități de gaze prin culoarul vertical , Grecia- Bulgaria – România, gaze care vor proveni din terminalul de la Alexandropolis (cel mai mare din Marea Mediterană), dar și din gazoductul TAP, gazoduct care va transporta gazele din Azerbaidjan.

Avantajul pentru Giurgiu nu este reprezentat doar de investiția de la Stația Podișor sau cele realizate de mărirea capacității de interconectare, ci, în primul rând, de faptul că proiectul cel mai important pentru Giurgiu , acela al dezvoltării rețelei de gaze, devine mai ușor de implementat prin faptul că soluțiile tehnice de racordare la magistralele Transgaz sunt mai ușor de găsit, dar și prin faptul că vom avea cantitățile de gaze pe care ne dorim să le distribuim și consuma prin aceste rețele, la parametrii tehnici necesari și prețuri competitive.

Contribuția pe care mi-am adus-o la acest proiect mă face să consider că atunci când am spus că acest proiect de construire a gazoductului BRUA este cel mai important proiect din energie de la Revoluție încoace am apreciat corect și totodată sper ca guvernarea liberală, care a finalizat acest proiect să reușească în viitorul mandat de 4 ani de zile , demararea extracției din Marea Neagră și dublarea capacității de conectare a populației la gaz metan de la 33%, la 70%.

Acestea fiind proiectele , pe care alături de altele, mi le asum în noua calitate de senator PNL în Parlamentul României.

Aici, împreună cu Excelența sa, Miguel Arias Canete - comisarul european al Energiei și domnul Dominique Ristori- director la DG Energy în 2014/2019.