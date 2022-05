Toni Petrea, înaintea meciului cu Voluntari: Obiectivul principal pentru ei este Cupa României, dar cu siguranţă vor încerca să ne încurce

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că FC Voluntari va încerca să o încurce pe formaţia roş-albastră în meciul direct, chiar dacă s-a calificat în finala Cupei României şi îşi va menaja anumiţi jucători, conform Agerpres.

"Ne aflăm în faţa unei partide cu un adversar care în campionat în ultima perioadă a pierdut destul de greu, la un gol diferenţă, şi împotriva CFR-ului, şi a Craiovei, iar în ultima etapă a obţinut un egal în deplasare cu Farul. De asemenea, FC Voluntari este calificată şi în finala Cupei. Aşadar va fi un meci greu. Sunt conştient că obiectivul principal pentru ei este Cupa României, dar cu siguranţă vor încerca să ne încurce pentru că nu au nimic de pierdut. Noi trebuie să tratăm meciul la victorie pentru a putea spera la mai mult în finalul de sezon. Chiar dacă Voluntari va introduce jucători care au evoluat mai puţin în acest sezon aceştia îşi vor da viaţa pe teren. Vor dori să demonstreze că îşi merită locul în echipă. Teoretic pentru noi e mai bine că s-au calificat în finala Cupei, dar nu trebuie să cădem în capcana asta, să credem că vom avea o partidă uşoară. Ne-o vom putea face uşoară doar prin atitudinea şi jocul nostru. Nu m-am gândit la stilul lor de joc, dar în mare ştiu stilul lor şi cum vor încerca să abordeze această întâlnire. Ca absenţe îi avem pe (Valentin) Creţu, nerefăcut, şi pe Florinel Coman... sperăm ca pe Coman să îl recuperăm pentru ultima etapă", a spus el."Eu nu voi menaja jucători, vreau să intrăm cu cea mai bună echipă pentru că vreau neapărat să câştigăm acest meci. Pe parcursul jocului vom vedea, dar pe mine mă interesează rezultatul meciului cu Voluntari, după aceea vom vedea ce va fi şi pe cine ne vom putea baza. Dacă nu am reuşi să câştigăm cu Voluntari, toată munca noastră de până acum ar fi degeaba. Mi-aş dori să câştigăm şi cu 1-0, nu mă interesează dacă dăm gol din acţiune, fază fixă sau 11 metri. Important e să câştigăm", a adăugat Anton Petrea.Întrebat dacă speră ca Universitatea Craiova să nu se dea la o parte în partida cu rivala la titlu CFR Cluj ţinând cont că nu mai luptă pentru niciun obiectiv, Petrea a răspuns: "Nu, nu vreau să mai vorbesc de celelalte echipe. Nu mă gândesc că se dau la o parte. Chiar nu mă interesează, cei de la Craiova au strategia lor, se gândesc la viitor, la ce trebuie să facă. Din ce îl cunosc pe Laurenţiu Reghecampf, niciodată nu se pune problema să se dea la o parte la vreun meci. Pe mine nu mă interesează lucrurile astea".În opinia antrenorului, FCSB devine favorită dacă se impune în partida cu FC Voluntari, iar Universitatea Craiova o învinge pe CFR Cluj în această etapă."Dacă învinge Craiova, da, am avea prima şansă la titlu. Dar trebuie să câştigăm noi cu Voluntari pentru ca în meciul direct să avem noi două şanse din trei, în sensul că şi un egal cu CFR ne-ar conveni. Toţi jucătorii mei cred în şansele la titlu, nu cred că e vreunul care să nu creadă. Încerc să îi motivez, să îi capacitez, pentru că nu am mai câştigat campionatul de şapte ani. Şi asta e cea mai mare motivaţie. Pentru mine să iau titlul ar fi cea mai mare realizare profesională, pentru că până acum am câştigat trofee doar ca antrenor secund", a subliniat Anton Petrea.Echipa de fotbal FCSB întâlneşte formaţia FC Voluntari, sâmbătă, de la ora 21:00, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 9-a a play-off-ului Ligii I.