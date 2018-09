Traian Băsescu, APEL la opoziție pentru inițierea unei MOȚIUNI de cenzură: E nevoie acută de delimitare faţă de dezastrul Dragnea – Dăncilă – Tăriceanu

Fostul președinte Traian Băsescu face apel la opoziție pentru inițierea unei moțiuni de cenzură, printre motivele invocate fiind pesta porcină și intervenția la protestul din 10 august.

"Moţiune de cenzură acum !

Cu sau fără succes, moţiunea de cenzură este un gest politic obligatoriu. Opoziţia are nevoie acută de o reacţie instituţională de delimitare faţă de dezastrul Dragnea – Dăncilă – Tăriceanu.

Argumente pe care le văd şi le simt oamenii :

1.Criza pestei porcine africane care afectează grav milioane de gospodării din mediul rural dar şi industria alimentară şi care nu a fost prevenită conform recomandărilor Comisiei Europene din Februarie 2017 şi în plus este gestionată cu deplină incompetenţă de către guvern .

2.Intervenţia supradimensionată a forţelor de ordine împotriva manifestanţilor paşnici din Piaţa Victoriei la 10 August şi încercările repetate ale oficialilor de a dezinforma opinia publică asupra desfăşurării evenimentelor .

3.Nevoia imperioasă a înlocuirii incompetentului guvern Dăncilă, premergător preluării preşedenţiei rotative a UE .

4.Criza importantă din interiorul PSD, situaţiei în care buna guvernare nu este o prioritate în raport cu bătălia pentru putere din interiorul partidului de guvernământ.

Dacă în aceste condiţii partidele din opoziţie nu reacţionează solidar şi rapid prin depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva guvernului Dăncilă, nu au cum să pretindă respectul electoratului şi blazonul de alternativă la guvernarea PSD – ALDE .

Iar dacă UDMR, Ponta şi minorităţile vor susţine guvernul, nu le rămâne decât să-şi asume politic, alături de Dragnea, Dăncilă, Daea, Carmen Dan, Tăriceanu, Firea etc. şi pesta porcină şi violenţele din 10 August şi compromiterea preşedenţiei UE în mandatul României .

Sper că nici un partid de opoziţie nu va susţine tacit guvernul PSD - ALDE prin inacţiune instituţională de delimitare faţă de Guvernul Dăncilă şi alianţa PSD - ALDE" , a scris Traian Băsescu pe Facebook.