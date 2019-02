Traian Băsescu,despre Kovesi:Nu i-aș fi dat al doilea mandat la DNA. L-a câștigat cu un spectacol dizgrațios

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că, dacă era în locul lui Klaus Iohannis, nu i-ar fi dat al doilea mandat la DNA Laurei Codruța Kovesi și asta din cauza "spectacolului cătușelor", un "spectacol dizgrațios", ce avea pregătit lista de clienți.

"În 2005, în 2006 parcă am numit-o pe doamna Kovesi. După plecarea lui Botoș, următorul procuror general a fost doamna Kovesi. Sigur, lumea uită și e ușor să vii după 14-15 ani să spui – iată domnule ce a făcut. Am făcut două numiri, dar referindu-mă la dânsă, știu că ținea locul dl Sânpetru atunci și am cerut să îmi dea CV și un mic raport de activitate pentru toți procurorii șefi de structuri teritoriale de la DNA și DIICOT și de acolo am ales-o pe câteva criterii. Unul a fost că era foarte tânără și am spus – merită România un procuror foarte tânăr. Nu avea multe dosare, erau vreo 3-4, rezolvate cu condamnare. Era și sportivă, un om tare cu voință și corespundea cu ceea ce credeam că era soluția, să înlocuim oameni mai în vărstă cu unii mai tineri. Se pare cu nu. Și ei și lui Coldea le-a lipsit maturitatea. Cred că i-a îmbătat puterea și e un drog colosal", a declarat Traian Băsescu, la România Tv.

Fostul președinte spune că nu i-ar fi dat al doilea mandat la DNA Laurei Codruța Kovesi., dacă era în locul lui Klaus Iohannis.

"Atunci am înțeles că având atâta putere nu poți să umilești oamenii. Spectacolul atunci a început la DNA (n.r.: la finalizzarea mandatului său). Probabil voia să îi ofere lui Iohannis un spectacol gratuit, dar a fost un spectacol pregătit, aveau lista, pe cine are cu dosare. Eu nu i-aș fi dat al doilea mandat. Cert este că și-a câștigat al doilea mandat cu un spectacol dizgrațios", a mai spus Băsescu.