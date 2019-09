Traian Băsescu recunoaște că a primit o lovitură grea: Este o amărăciune să primesc verdictul de colaborator după ce am condamnat comunismul

Fostul presedinte Traian Basescu a declarat vineri la Digi24, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis ca a colaborat cu Securitatea, ca verdictul este unul amar in conditiile in care este cel care a condamnat comunismul. Pe 18 decembrie 2006, Traian Basescu a condamnat regimul comunist ca fiind „ilegitim si criminal”, pe baza unui Raport facut de o comisie prezidentiala de istorici care au lucrat aproape un an de zile sub coordonarea lui Vladimir Tismaneanu.

"Este o decizie a judecătorului. Nu pot s-o contest decât legal, ca om care a ținut la construcția unui sistem de justiție. Deci voi contesta decizia la Înalta Curte. (...) Pentru mine este oarecare amărăciune după ce am condamnat comunismul, am deschis arhivele Securității și le-am transferat către CNSAS din dispoziția mea, am deschis arhivele Comitetului Central, acum să am un asemenea verdict. Voi încerca să merg până la capăt uzând de toate drepturile constituționale pentru clarificarea lucrurilor", a zis Băsescu.

Întrebat ce îl determină să spună că nu a colaborat cu Securitatea, Băsescu a afirmat că ce a făcut nu poate fi etichetat ca fiind colaborare cu Securitatea.

"Mă determină faptul că știu ce am făcut. Nu cred că ce am făcut eu poate fi etichetat ca fiind colaborare cu Securitatea, mai ales că este vorba de documente din Institutul de marină, când instituția care se ocupa de noi erau contrainformațiile militare, despre care recunosc că la 21 de ani habar n-aveam că sunt parte a Securității. (...) Spuneți-mi dvs, până la Revoluție, ați știut că contrainformațiile militare sunt parte a Securității. La 21 de ani oricum nu știam", a spus acesta.

În ceea ce privește acuzațiile că ar fi fost avantajat în perioada în care a deținut funcția de șef al statului, Traian Băsescu a spus: "Avantajat aș fi fost dacă documentele se distrugeau dar nu s-au distrus. Am fost președinte și puteam să le cer. Nu m-a interesat niciodată să cer dacă există sau nu documente. Nu mi-am făcut probleme. Știam că nu am avut legături ilegale cu Securitatea".

