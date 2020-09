Traian Băsescu semnalează cea mai urgentă problemă din Capitală: 'Bucureștiul pute'

Candidatul PMP la Primăria Capitalei, Traian Băsescu, a declarat, sâmbătă la prezentarea proiectelor pe care le are în vedere dacă va câștiga, că prioritatea sa zero va fi rezolvarea problemei gunoaielor, pentru că mare partea a „Bucureştiului pute”. Acesta a vorbit despre o investiţie într-o uzină care să proceseze gunoiul menajer. Băsescu a mai spus că trebuie să existe şi o implementare masivă a utilizării energiei regenerabile, iar în Capitală încălzirea apei poate fi făcută prin baterii solare. El propune ca aceste celule de încălzire să fie produse de Romstal şi să fie amplasate pe blocuri, în balcoane.

„Prioritatea zero este rezolvarea problemei gunoaielor. Bucureştiul pute. În condiţiile acestea a devenit urgentă investiţia într-o uzină de procesare a gunoiului menajer, o uzină care să asigure colectarea şi sortarea materialelor pe categorii. Altă menire a uzinei de procesare e reciclarea materialelor recuperate. Un alt obiectiv pe care îl urmărim prin investiţie e valorificarea energetică a gunoiului menajer şi în sfârşit producerea de combustibil. Uzina e finanţabilă la prima prezentare de proiect către UE, mai ales în Bucureşti recunoscut pentru gradul ridicat de poluare. Uzina să aibă o capacitate de procesare a un milion de tone pe an, în condiţiile în care populaţia oraşului generează aproximativ 760.000 tone gunoi menajer”, a explicat Traian Băsescu, la prezentarea sâmbătă a proiectelor pentru Capitală, în calitate de candidat al PMP la Primăria Municipiului Bucureşti.

Acesta a adăugat că investiţia în această uzină are un cost estimat de 300 milioane euro, iar finanţarea va fi nerambursabilă de la UE şi termenul pe care şi-l propune este anul trei de mandat la Primăria Capitalei.

El a adus în discuţie şi problema poluării produsă de încălzire şi transport, nu doar de către deşeuri.

„Avem şi marea problemă a poluării şi procesarea gunoaielor face parte tot din reducerea nivelului de poluare, dar avem şi poluarea generată de încălzire şi transport. Aici am văzut câteva obiective, toate au ca obiectiv finanţare din resurse ale UE alocate României şi ele ar fi următoarele: în primul rând trebuie să rezolvăm problema încălzirii în Bucureşti, iar obiectivele pentru reducerea emisiilor de carbon, de asemenea ne obligă la măsuri. Trebuie să trecem la o implementare masivă a utilizării energiei regenerabilă. Avem în ţară panouri solare, producem în ţară şi panouri de încălzire a apei menajere. În Bucureşti timp de 8 ani se poate asigura apa caldă cu baterii solare destinate încălzirii apei. Producătorul este Romstal, deci avem pe piaţa internă posibilitatea să achiziţionăm celulele de încălzire. Pentru o locuiţă cum e cea din Gogol a mea, locuinţa de serviciu, care are în total 450 mp sunt necesare două baterii Romstal pentru a asigura apa caldă timp de 8 luni din 12. Înseamnă că putem merge cu o politică de amplasare pe blocuri, în balcoane a bateriilor de captare a energiei solare şi încălzire a apei calde. Eu am propus în mandatul 2000-2004 investiţii de un miliard pentru încălzirea regenerabilă nu numai a blocurilor, ci şi a caselor din Bucureşti. Pentru că şi casele generează poluare în Bucureşti”, a completat Băsescu.

Acest proiect privind montarea panourilor solare are un cost estimat în 4 ani de 500 milioane euro, iar finanţarea este tot una nerambursabilă de la Uniunea Europeană.

Un alt program prezentat de fostul preşedinte vizează izolarea termică.

„Un alt program important este izolare termică. Ce trebuie schimbat din ce s-a făcut până acum. S-a făcut foarte bine cu mijloacele care erau, adică cu poliester de 10 izolarea exterioară, dar trebuie să trecem la poliesterul grafitat care creşte cu 12-15% eficienţa energetică. Cred că poliesterul grafitat poate produce Oltchim Râmnicu-Vâlcea”, a mai spus Traian Băsescu.

Proiectul izolării termice a blocurilor şi a locuinţelor individuale cu polistiren grafitat de 10 centimetri grosime şi înlocuirea ferestrelor cu ferestre termopan are un cost estima în 4 ani de un miliard euro, tot prin fonduri europene nerambursabile.