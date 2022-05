Trolling de zile mari în Rusia: mesaje anti-război, în timpul paradei de Ziua Victoriei

Un mesaj anti-război ar fi apărut pe canalele TV din Rusia care transmiteau parada de Ziua Victoriei. Se pare că programele televiziunilor au fost piratate.

Atacul a fost făcut prin intermediul televizoarelor inteligente din Rusia. Pe marile canale, inclusiv Channel One, Rossiya-1 și NTV-Plus, a apărut mesajul anti-război, anunță BBC, informează Mediafax.

De asemenea, pe rețelele de socializare circulă imagini care indică faptul că programul TV online al Rusiei a fost piratat.

Într-o zi în care programul gestionat îndeaproape de stat este dominat de evenimentele dedicate Zilei Victoriei, se pare că numele fiecărei emisiuni a fost schimbat cu următorul mesaj: „Pe mâinile voastre este sângele a mii de ucraineni și al sutelor de copii uciși ai acestora. Televiziunea și autoritățile mint. Nu războiului", anunță Sky News.

"During these days, you are fighting for our people in Donbas, for the security of our country, Russia"



President Putin speaks in Moscow's Red Square as Russia marks Victory Day https://t.co/OP49gdI0V8 pic.twitter.com/olXoR7PuAh