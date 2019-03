Tudorel Toader i-a trimis și pe PSD-iști să afle 'realitatea' despre activitatea sa de ministru

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat marți, în plenul Camerei Deputaților, la dezbaterile pe moțiunea simplă în care opoziția îi cere demisia, că are convingerea că toți cei prezenți, inclusiv cei din PSD, cunosc „realitatea” despre activitatea sa.

„Nu imi permit sa calific continutul afirmatiilor. Imi pare rau sa spun, dar motiunea are, in lectura mea, continutul unei declaratii politice. La adapostul libertatii de exprimare s-au facut multe afirmatii. Am convingerea că dvs, cei prezenti, indiferent din stanga sau din dreapta salii, din stanga sau din dreapta esichierului politic, cunoasteti realitatea (...) Imi asum tot ce am facut si nu imi asum ceea ce altii au facut sau fac in domeniul justitiei”, a spus Tudorel Toader.

El a adăugat că „realitatea” este cea din raportul său de activitate pentru cei doi ani de mandat de ministru al Justiției, raport pe care l-a dat ieri publicității.

El s-a adresat apoi liberalilor:

„Nu trebuie sa ajungem in situatia in care sa aparam cetateanul de justitie. Nu va doresc sa fiti victima unui comportament abuziv. Justitia trebuie sa slujeasca cetateanul si cetateanul nu trebuie sa aiba temeri fata de infaptuirea justitiei”.

Citește și: Jocuri de culise cu debarcarea lui Tudorel Toader