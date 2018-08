Tudorel Toader, replică tăioasă pentru Augustin Lazăr: 'Decizia nu am luat-o din senin. Evaluarea în maximum 30 de zile'

Ministrul Justiției Tudorel Toader a afirmat luni că evaluarea lui Augustin Lazăr o va face în maximum 30 de zile, iar decizia nu a luat-o din senin.

„Eu redau ceea ce spun de foarte multe ori. Nu comentez comentariile altora. Decizia de evalurea a procurorului general nu a venit din senin sau circumstanțial. Am observat de-a lungul timpului cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituțional pe care îl are. Eu am observat cum activitatea Ministerului Public s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor și libertăților cetățenilor. (...) Voi face evaluarea în maxim 30 de zile. Voi prezenta public rezultatele. Eu n-aș spune acum că vor fi negative sau pozitive. Voi face o radiografie a activității manageriale desfășurate de către procurorul general și voi trage o concluzie. Decizia nu am luat-o din senin, nu a fost una datorată unor împrejurări.”, a spus Tudorel Toader.