Turcia, membră NATO, nu va impune sancțiuni rușilor: 'Cine va vorbi cu Rusia dacă toate podurile vor fi arse?'

Ankara nu intenționează să impună sancțiuni Rusiei pentru a menține un canal de dialog, a declarat marți purtătorul de cuvânt al președintelui turc Ibrahim Kalin pentru CNN Turk.

"Trebuie să acționăm în funcție de prioritățile țării noastre. Ar trebui să existe o parte capabilă să poarte discuții cu Rusia. Cine va vorbi cu Rusia dacă toate podurile vor fi arse? Nu intenționăm să impunem sancțiuni ca să păstrăm acest canal deschis", a subliniat el.

Kalin a adăugat că Ankara „nu intenționează să ia măsuri care să dăuneze” Turciei. „Menținem relații strânse [cu Rusia] în domenii precum turismul, aprovizionarea cu gaze naturale și agricultura”, a explicat el.

În plus, potrivit purtătorului de cuvânt al lui Edrogan, „Convenția de la Montreux a jucat un rol cheie în menținerea păcii și stabilității la Marea Neagră”. "Interpretăm Convenția de la Montreux într-un mod care ne permite să prevenim creșterea tensiunilor. De asemenea, suntem în consultări cu toate părțile pe această problemă și am informat pe toată lumea despre aceasta. Până acum nu am primit nicio cerere [pentru trecerea navelor de război. prin strâmtorile Bosfor și Dardanele]”, a observat Kalin.

Toto marți, preşedintele Recep Tayip Erdogan a cerut Uniunii Europene să trateze ţara sa, Turcia, la fel cum o face cu Ucraina, fără să aştepte ca ea să fie "lovită de război", notează France Presse.

"Arătaţi Turciei aceeaşi sensibilitate pe care o manifestaţi faţă de Ucraina", a sugerat şeful statului turc în timpul unei conferinţe de presă alături de preşedintele Kosovo, Vjosa Osmani.

Referindu-se la situaţia din Ucraina şi la cererea Kievului de aderare la UE, preşedintele Erdogan a remarcat: "Îl aplaudăm pe (preşedintele ucrainean Volodimir) Zelenski în Parlamentul European: foarte bine. Deci era nevoie de o catastrofă pentru asta (...). Dar Turcia nu va aştepta o catastrofă".

"Apreciem eforturile de a aduce Ucraina în UE. Dar le spun membrilor UE: mă întreb ce vă mai îngrijorează înainte de a integra Turcia în UE?".

Reamintind că ţara sa este deja membră a NATO, el a pus de asemenea întrebarea: "De ce nu oferiţi Turciei echipamentul militar necesar?".

"Veţi pune Turcia pe agendă când va fi un război împotriva ei?", s-a mai întrebat preşedintele turc.