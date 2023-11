Video | Intervenție în forță în Turcia! Poliţia a dat cu gaze lacrimogene la o manifestaţie pro-palestiniană desfășurată în apropierea unei baze militare

Poliţia turcă a folosit duminică gaze lacrimogene pentru a dispersa o manifestaţie pro-palestiniană în apropierea unei baze militare în care se află trupe şi arme americane, informează AFP, potrivit news.ro.

Manifestaţia din faţa bazei aeriene de la Incirlik a fost organizată de ONG-ul turc Humanitarian Relief Foundation (IHH). În 2010, IHH a închiriat o flotilă pentru a încerca să ajungă în Gaza, aflată sub blocadă israeliană, ceea ce a dus la un raid israelian care a provocat moartea a zece persoane.

Imaginile postate pe reţelele de socializare arată câteva sute de persoane fluturând steaguri palestiniene, alergând pe un câmp şi fiind fugărite de poliţie, care a folosit şi un tun de apă.

Până în acest moment nu s-au raportat cazuri de persoane rănite sau arestări.

Baza aeriană de la Incirlik aparţine Turciei, membră a NATO, dar este folosită de forţele aeriene americane - şi ocazional de forţele aeriene regale britanice - cărora le oferă acces strategic la zone vaste din Orientul Mijlociu.

Sâmbătă, Turcia şi-a rechemat ambasadorul în Israel pentru consultări şi a întrerupt contactele cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, ca răspuns la operaţiunea israeliană din Gaza.

In #Turkey, a crowd of pro-Palestinian demonstrators gathered near the Turkish-U.S. Incirlik Air Base: they tried to break into its territory.



Police used tear gas and water cannons to disperse the protesters. pic.twitter.com/7IV4gXq6FK