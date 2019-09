Turcia vrea ca băncile să şteargă credite în valoare de 1,9 miliarde dolari acordate unor centrale energetice

Autorităţile din Turcia vor ca băncile locale să şteargă creditele acordate pentru unele proiecte energetice, în cadrul unui plan mai amplu destinat curăţării bilanţurilor băncilor, în ideea de a stimula creditarea în economie, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar citate de Bloomberg, Autoritatea de Supraveghere Bancară din Turcia (BDDK) vrea ca împrumuturile acordate pentru cel puţin trei centrale energetice pe gaze naturale să fie clasificate drept credite neperformante. Ar fi vorba de centrala de un miliard de dolari pe care firma ACWA a construit-o la Kirikkale, proiectul de 900 milioane de dolari al firmei Gama din apropiere de Ankara şi o centrală de un miliard de dolari de la Gebeze, aparţinând firmei Ansaldo Energia SpA şi partenerilor săi.Turkiye Garanti Bankasi AS, Turkiye Is Bankasi AS, Akbank TAS, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Denizbank AS şi Yapi Kredi Bankasi AS se numără printre băncile care au acordat credite pentru aceste proiecte. Valoarea iniţială a creditelor pentru aceste proiecte este de aproape 1,9 miliarde dolari.Un oficial din Ministerul de Finanţe al Turciei a recunoscut că autorităţile lucrează la un plan destinat curăţării bilanţurilor băncilor, adăugând că detaliile urmează să fie anunţate la o dată ulterioară.Ştergerea creditelor pentru aceste trei proiecte energetice face parte dintr-un plan mai amplu la care lucrează autorităţile, susţin sursele citate de Bloomberg. Conform acestui plan, Guvernul de la Ankara vrea să stimuleze băncile să majoreze capitalul, să refacă rezervele şi să creeze loc pentru noi credite în bilanţurile lor.Faptul că se lucrează la acest plan sugerează că Guvernul Turciei nu este mulţumit de nivelul redus în care creşte creditarea, după ce preşedintele Recep Tayyip Erdogan a spus că economia trebuie să înregistreze un ritm mai rapid de creştere.Cu toate acestea, mulţi bancheri i-au informat pe decidenţi că nu sunt încântaţi de ideea de a reclasifica, atât de rapid, un volum mare de datorii drept credite neperformante.Potrivit unui raport al Boston Consulting Group, companiile Turceşti au împrumutat aproximativ 60 de miliarde de dolari începând din 2003 pentru a finanţa noi proiecte în domeniul producţiei şi distribuţiei de electricitate. Pe fondul deprecierii lirei turceşti mai rapid decât pot producătorii majora preţul la electricitate, unele companii de utilităţi nu câştigă suficient de mult pentru a-şi rambursa creditele în valută, ceea ce reprezintă un risc pentru bănci.În plus, prăbuşirea de anul trecut a monedei turceşti nu a făcut decât să agraveze lucrurile. În prezent, preţul mediu la electricitate este de aproximativ 54 de dolari pentru un MWh, comparativ cu 81 de dolari în 2010, şi asta creşte necesitatea producătorilor de electricitate de a-şi restructura datoriile.Directorul general adjunct de la Garanti, Ebru Dildar Edin, a estimat că aproximativ două treimi dintre creditele contractate de industria energetică urmează să fie rambursate. În schimb, credite în valoare de până la 13 miliarde de dolari au nevoie să fie restructurate, iar centralele care funcţionează pe bază de gaze naturale sunt responsabile pentru cea mai mare parte din aceste credite, a spus la începutul acestui an Ebru Dildar Edin.