U BT Cluj, victorie cu CSU Sibiu în derby-ul Ardealului

Campioana la baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia CSU Sibiu, scor 112-86 (59-47), în derby-ul etapei a IV-a a Ligii Naţionale Mozzart Bet. Jucătorii clujeni au purtat tricouri roz, cu mesaje inscripţionate care vizează prevenţia cancerului la sân, conform news.ro.

Între mesajele inscripţionate sub numerele de pe tricourile jucătorilor U BT Cluj s-au aflat: 1 (nr. tricoului purtat de jucătorul Karel Guzman) - (O) femeie la 45 de minute află că are cancer la sân, 4 (Szentkuti Akos) - 4 mii de femei au decedat în România din cauza cancerului la sân în 2022, 6 (David Lăpuşte) - 6 mii de noi cazuri de cancer la sân sunt depistate în fiecare an în România, 8 (Nandor Kuti) - 8 din 10 femei din România nu şi-au efectuat niciodată o mamografie, 12 (Stefan Bircevic) - 12 mii din noile cazuri de cancer din România au fost cancer la sân sau 80 (căpitanul Patrick Richard) - 80% din cancerele la sân sunt diagnosticate în fază avansată.

Cifrele de pe tricourile jucătorilor campioanei nu sunt cele oficiale, cu care evoluează în partidele obişnuite din campionat, Cupa României sau EuroCup.

Luna octombrie este dedicată conştientizării şi prevenţiei cancerului la sân în România, dar şi la nivel internaţional.

Revenind la etapa a IV-a a Ligii Naţionale, tot sâmbătă s-au mai jucat partidele: CSM Miercurea Ciuc - CSM Tg. Jiu 92-87, Laguna Bucureşti - Steaua Bucureşti 63-77, CSM Focşani - Athletic Constanţa 63-74, CSM Târgu Mureş - CSM Ploieşti 86-87, CSM Oradea - Dinamo Bucureşti 85-68, CSO Voluntari - SCM Timişoara 72-65.

Ultima dispută din etapă va avea loc duminică, între FC Argeş Piteşi - SCM Craiova.

După patru etape, Conferinţa A este condusă de campioana U BT Cluj, neînvinsă, cu 8 puncte, iar în Conferinţa B, lider este SCM Timişoara (7 puncte).

Etapa a V-a programează partide între 29-31 octombrie.