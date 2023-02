Ucigaşul rapperului american Nipsey Hussle, condamnat la 60 de ani de închisoare

Membrul unei bande care l-a ucis împuşcându-l de la mică distanţă pe rapperul californian Nipsey Hussle la Los Angeles, în 2019, a fost condamnat miercuri la 60 de ani de închisoare, informează AFP, potrivit Agerpres.

Eric Holder, în vârstă de 32 de ani, recunoscuse în timpul procesului său că l-a ucis pe Nipsey Hussle, o stea în ascensiune a muzicii rap americane. El a declarat însă că a acţionat "sub imboldul pasiunii", fără să-şi planifice gestul.Aceasta este o versiune asupra faptelor cu care juriul nu a fost însă de acord în timpul procesului său. În iulie anul trecut, juraţii l-au găsit vinovat de comiterea unui asasinat, considerând astfel că a fost un act premeditat.Miercuri, judecătorul l-a condamnat pe Eric Holder la o pedeapsă minimală de 25 de ani de închisoare pentru crimă, la care se adaugă alţi 25 de ani pentru utilizarea unei arme de foc. De asemenea, el a primit încă 10 ani de închisoare pentru că a împuşcat şi a rănit alţi doi bărbaţi care se aflau în apropiere.Moartea lui Nipsey Hussle în martie 2019, la vârsta de 33 de ani, a emoţionat profund opinia publică din Statele Unite. După tragedie, numeroase vedete, printre care Stevie Wonder şi Snoop Dogg, i-au adus un omagiu rapperului care era foarte apreciat în universul muzicii hip-hop.Zeci de mii de persoane au participat la o ceremonie de comemorare la Los Angeles, în cadrul căreia a fost citit şi un mesaj din partea fostului preşedinte american Barack Obama.În pofida faptului că şi-a înfiinţat propriul magazin de haine într-un cartier din sudul oraşului Los Angeles în care a crescut, Nipsey Hussle a rămas legat de lumea bandelor în care s-a format.Ucigaşul său, Eric Holder, era membru al bandei "Rollin 60s Crips", din care făcuse parte şi rapperul.Înainte de a muri, artistul l-a confruntat pe ucigaşul său, vorbindu-i despre zvonurile potrivit cărora ar fi fost un "turnător".La proces, procurorul a declarat că ucigaşul a avut "destul timp pentru a-şi premedita" fapta.Nipsey Hussle, născut cu numele de Ermias Asghedom într-o familie originară din Eritreea, a fost recompensat postum cu două premii Grammy în 2020, pentru piesele sale "Racks in the Middle" şi "Higher".În august anul trecut, el a primit, de asemenea, o stea pe bulevardul Walk of Fame din Hollywood.