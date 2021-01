Ucraina: Autoritatile cauta solutii pentru dubla cetatenie!

Ministrul de externe al Ucrainei își propune să găsească o soluție echilibrată privind dubla cetățenie. Acest lucru a fost anunțat de ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, într-un interviu acordat TSN.ua, rezumând rezultatele politicii externe din 2020 și planurile pentru 2021.

"De fapt, articolul din Constituție privind o cetățenie unică este scris într-un mod pur ucrainean. Și ceea ce a-ți spus este un exemplu în acest sens. Vă voi povesti o istorioară. Când am lucrat ca ambasador la Consiliul Europei, am întâlnit un ucrainean, are o slujbă foarte respectabilă, e un om cumpătat, zece ani în Franța Și îmi spune: sunt cetățean al Ucrainei, dar nu spuneți nimănui, am deja pașaport francez. Zic, ei bine, se întâmplă ... El spune: te rog, fă ceva ca să nu fim obligați să renunțăm la pașaportul ucrainean, vreau ca copiii mei să nu rupă legăturile cu Ucraina, vreau să rămână ucraineni, de ce nu putem avea două pașapoarte? ", a spus Kuleba.

In Ucraina traiesc peste 500.000 de romani, iar acestia se confrunta cu aceiasi problema. Multi dintre acestia au doar cetatenia ucraineana, desi si-ar dori sa aiba si cetatenia romaneasca.