Ucraina vrea să negocieze schimb de prizonieri cu rușii: ar dori recuperarea soldaților de la Cernobîl

Ministerul ucrainean de Interne a anunţat că negociază pentru un schimb de prizonieri cu Rusia şi speră să-i readucă pe cei 169 de soldaţi capturaţi la Cernobîl

Potrivit ministrului Afacerilor Interne Denis Monastirski, citat de Kiev Independent, forţele ruse au dus soldaţii în Rusia şi Belarus, informează News.ro.

Fosta centrală nucleară de la Cernobîl (nordul Ucrainei) a fost preluată de forţele ruse în prima zi a invaziei, la 24 februarie, dar în prezent se află din nou sub controlul Ucrainei.

Invazia rusă în Ucraina a intrat joi în a 50-a zi.

