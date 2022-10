Ucrainenii au lovit în simbolul puterii Rusiei/ Video

Bombardamentele forțelor ucrainene au avariat clădirea administrației orașului Donețk, capitala regiunii cu același nume, a anunțat duminică administrația orașului, susținută de Rusia, conform Reuters.

Administrația a precizat pe aplicația de mesagerie Telegram că intrarea principală în clădire a fost lovită și că mai multe mașini din apropiere au fost avariate, informează Mediafax.

Nu a existat o reacție imediată din partea Ucrainei la atac.

Reuters nu a putut verifica raportul.

Orașul Donețk este controlat de Republica Populară Donețk, susținută de Rusia, din 2014. Rusia a trecut în septembrie la anexarea regiunilor Donețk, Luhansk, Kherson și Zaporojie din Ucraina.

Moscova a declarat anexările după ce a organizat ceea ce a numit referendumuri în zonele ocupate din Ucraina. Guvernele occidentale și Kievul au declarat că voturile au încălcat dreptul internațional și au fost coercitive și nereprezentative.

Videos and photos showing the destruction by the Ukrainian army of an administration building in Donetsk City, capital of DNR, break-away region since 2014, recently annexed by Russia. https://t.co/vwzQc5DV9R