Ucrainenii au pus mână de la mână și au strâns aproxiativ 10 milioane de dolari în 24 de ore pentru a cumpăra drone kamikaze pentru armată

Ucrainenii au strâns în cadrul unei acţiuni de crowdfunding aproximativ 10 milioane de dolari în 24 de ore cu scopul de a achiziţiona drone kamikaze pentru trupele ucrainene, relatează Sky News, potrivit News.ro.

Campania de crowdfunding, a fost iniţiată de activiştii ucraineni Serhii Pritula şi Serhii Sternenko după ce luni a fost lansat un val de rachete ruseşti în oraşele din Ucraina.

Pritula a scris pe Twitter că până în prezent au fost strânşi în total de 9,6 milioane de dolari (8,7 milioane de lire sterline) pentru a cumpăra arme suplimentare pentru forţele armate ale Ucrainei.

Într-un interviu pentru The Guardian, Pritula a spus: ”Au vrut să ne sperie, dar ne-am unit şi mai mult. Amintiţi-vă: nu-i înfuriaţi niciodată pe ucraineni. Niciodată. Oamenii au donat pentru răzbunare, aşa că ne vom asigura că răzbunarea va avea loc”.

”Obiectiv îndeplinit! Campania noastră de crowdfunding «Aţi înfuriat ucrainenii» s-a încheiat. Am strâns 9,6 milioane USD!! Vă mulţumim, ucraineni generoşi şi nobili! Ne vom asigura că aceste fonduri sunt cheltuite în mod benefic pentru sprijinirea efectivă a forţelor noastre armate!”, a scris Pritula pe Twitter.

Our crowdfunding campaign with @sternenko to help Ukrainian Armed Forces has reach the sum of ≈ 5,6 million USD.



Ukrainians are enraged by russian terror attacks! And we will answer!



Great, but we can do better! The campaign will end tomorrow at 12:00.

So pls join our cause! pic.twitter.com/c9sy7i4Fzz