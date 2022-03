Ucrainenii din Kherson protestează în fața rușilor, care sunt cu armele în mâini și trag în aer/ Video

Cetățenii ucraineni din orașul Kherson dau dovadă de un curaj ieșit din comun. Orașul a fost capturat de ruși, dar oamenii nu vor să accepte această situație și au ieșit să protesteze.

Cu steaguri ale Ucrainei în mâini, oamenii protestează, în timp ce soldații ruși, înarmați cu puști și mitraliere, trag focuri de avertisment pentru a dispersa mulțimea.

In #Kherson, people also came out to protest against #Russian occupation. The occupiers are trying to disperse the rally with shots in the air. pic.twitter.com/nVGmruuiHt