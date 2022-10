Trupele ucrainene lovesc pe teritoriul Rusiei. Un depozit de petrol din Razumnoye, din regiunea Belgorod, a fost lovit de ucraineni și arde cu flacără puternică, informează Nexta.

În ultimele zile, ucrainenii au efectuat mai multe lovituri în regiunea Belgorod. Ei au lovit depozite de muniții, dar și un bloc în care se aflau civili.

A fire at an oil depot in the #Belgorod region from a closer distance. pic.twitter.com/jqHZMOGVac