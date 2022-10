Un alt antrenor al Simonei Halep iese la rampă: Ştiu că Simona are şi o mică problemă cu tiroida

Adrian Marcu, fost antrenor al Simonei Halep, a declarat, vineri, la Digi Sport, că este uimit de ce i s-a întâmplat fostului lider WTA, el precizând că nu crede că sportiva s-a dopat. Marcu a precizat că a vorbit cu Halep după anunţul cu privire la suspendarea pentru dopaj, notează news.ro.

“O ştiu pe Simona destul de bine, am lucrat destul de mult cu ea şi ştiu că este o sportivă întotdeauna foarte grijulie în ceea ce priveşte medicamentaţia. Nu pot să cred că ar fi făcut aşa ceva, mai ales pentru îmbunătăţirea părţii fizice, la care ea oricum era ‘beton’. Nu era o jucătoare care să aibă neapărat nevoie să îmbunătăţescă ceva. Sunt foarte uimit că aşa ceva se poate întâmpla. Acum să încerce să facă tot posibilul să vedem de unde a putut să apară această substanţă. Cred că Simona până cum a făcut sute de teste antidoping. Cred că e foarte greu să fie o eroare, dar ştiu că Simona are şi o mică problemă cu tiroida şi nu cred că acea substanţă i-ar fi făcut bine. Dar nu sunt medic. Nu cred că este foarte uşor, da trebuie să facă tot ce este posibil. Am vorbit cu ea. I-am spus dacă pot să o ajut cu ceva... eu cred foarte tare că nu s-a întâmplat chestia asta şi îi doresc foarte mult să reuşească să dovedească faptul că nu a fost aşa”, a declarat Marcu.

Halep a fost depistată pozitiv în urma unui control făcut la US Open, competiţie la care a fost eliminată în primul tur. Românca a fost suspendată provizoriu.