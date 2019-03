Un atelier de conservare a operei lui Hemingway s-a deschis în Cuba

Un atelier de restaurare şi conservare a operei scriitorului Ernest Hemingway s-a deschis sâmbătă în Cuba, evidenţiind un domeniu de cooperare cu Statele Unite în contextul unei noi răciri a relaţiilor bilaterale dintre cei doi foşti inamici din timpul Războiului Rece, relatează Reuters potrivit Agerpres.

Hemingway, care a fost recompensat cu premiul Nobel pentru Literatură în 1954, a scris o parte dintre cele mai semnificative opere ale sale pe parcursul celor 21 de ani petrecuţi la Finca Vigia, locuinţă transformată în muzeu şi situată în San Francisco de Paula, la marginea oraşului Havana.Centrul de restaurare, construit de Consiliul Naţional pentru Patrimoniu Cultural din Cuba şi Fundaţia Finca Vigia din Satele Unite, este situat pe proprietatea de şase hectare unde a locuit Hemingway, într-o casă spaţioasă, în stil spaniol, înconjurată de vegetaţie."Atunci când ne întâlnim şi colaborăm, putem realiza lucruri bune şi minunate", a declarat cu ocazia ceremoniei de inaugurare Jim McGovern, membru al Camerei Reprezentanţilor SUA din partea Massachusetts, care doreşte relaţii mai bune între Statele Unite şi Cuba.Potrivit lui McGovern, proiectul ar fi fost mai lesne de realizat dacă nu ar fi existat deceniile de embargo comercial american asupra Cubei, pe care preşedintele Trump l-a înăsprit după ce a preluat preşedinţia.Hemingway s-a stabilit la Finca Vigia în 1939, cu un an înainte de publicarea romanului ''Pentru cine bat clopotele'', iar aici a scris ''Bătrânul şi marea'', ''Sărbătoarea continuă'' şi ''Insule în derivă'', potrivit specialiştilor locali.Scriitorul a părăsit Cuba în 1960, la mai mult de un an după Revoluţia Cubaneză şi cu un an înainte de a-şi pune capăt zilelor în Idaho, la vârsta de 61 de ani, pe când se lupta cu depresia.Autorul a lăsat în urma sa în Cuba mii de documente, de la manuscrise ale unor opere, la scrisori, fotografii sau cărţi adnotate.Centrul de restaurare, care a primit finanţare, printre alţii, şi de la Fundaţia Ford, American Express Philanthropy şi Fundaţia AT&T, include laboratoare şi un depozit prevăzut cu aer condiţionat.Consiliul Naţional pentru Patrimoniu Cultural din Cuba şi Fundaţia Finca Vigia au semnat în trecut trei acorduri de cooperare pentru conservarea şi difuzarea moştenirii culturale a lui Hemingway