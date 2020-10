Un bărbat de 79 de ani a fost aproape de moarte în cimitir, după ce a fost lovit de un microbuz de marfă

Un bărbat de 79 de ani, care se deplasa cu bicicleta, a fost transportat joi seara, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, după ce a fost lovit de un microbuz de marfă, în cimitirul municipal, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ), informează Agerpres.

"Un accident rutier a avut loc în municipiul siSibiu, în interiorul Cimitirului Municipal, în zona Porţii nr.4. Un biciclist in vârstă de 79 de ani a fost acroşat de către şoferul unui microbuz transport marfă - şoferul are 41 de ani, este din Răşinari. Poliţiştii Biroului Rutier Sibiu continuă cercetările in vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor şi cauzei producerii accidentului rutier", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Luciana Lazăr. Biciclistul a suferit un traumatism cranio-facial şi escoriaţii, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu

