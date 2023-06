Un BMW X7 hybrid, de 135.000 de euro, a luat foc, din senin, în garaj: mașina era nouă, avea doar 9000 de km

Un bărbat din Timiș își cumpărase recent un BMW X7 mild hybrid în valoare de 135.000. Noaptea, câinele familiei a început să latre și și-a alertat stăpânul că arde vehiculul în garaj. Din păcate, câinele a murit în timpul incendiului, iar acum bărbatul încearcă să obțină explicații din partea celor de la BMW.

„În data de 14.06.2023, la ora 02:25, am fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un garaj, în comuna Dumbrăvița. De urgență s-au deplasat la locul evenimentului pompierii din cadrul Detașamentului 1 cu patru autospeciale de stingere cu apa și spumă și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție la locul evenimentului s-a constatat că incendiul se manifesfa cu ardere generalizată la un autoturism hybrid, aflat în interior, cu propagare la o încăpere alăturată, pe o suprafață totală de aproximativ 60 mp”, a transmis ISU Timiș.

Bărbatul nu-și poate explica

Proprietarul mașinii susține că nu-și poate explica cum s-a întâmplat asta cu o mașină nouă. El a spus că este în stare de șoc, mai ales că i-a murit și câinele în timpul incendiului.

„Mașina e în garanție. Are cinci-șase luni. Eu am cumpărat-o în urmă cu o lună de la o firmă din București, cu 135.000 de euro. Nu am apucat încă să îi fac asigurare CASCO. Mașina mergea perfect. Era nouă. Avea 9.000 de km”, a declarat Vlad Drăguescu, informează Adevărul.

Proprietarul mașinii a sunat la BMW, dar reprezentanții companiei dau din colț în colț.

„Am sunat la BMW Timișoara, au spus că nu au ce să facă, că ei se ocupă de service, să duc mașina să facă o diagnoză. Ce diagnoză că mie mi-a ars toată. Nu mai e nimic. Au spus să sun la București. Am sunat la București, mi-au spus că nu au ce să facă, că le pare rău și să trimit un email. Le-am trimis un email să îi întreb care este, totuși, soluția pentru că mașina e în garanție. Încă nu mi-a răspuns nimeni (...)( Eu voi vrea să-i dau în judecată dacă nu rezolvă problemă. Adică na, e o chestie, în primul rând mi-a murit câinele. M-a îndoliat enorm. Restul se repară până la urmă, dar asta nu mai pot să recuperezi. Câinele lătra acolo în fața mea și eu n-am putut să-l salvez. A fost o chestie groaznică”, a mai declarat proprietarul mașinii arse.