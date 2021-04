Un deputat AUR critică sancționarea lui Dan Tănasă: 'Un exemplu pentru popor și o încercare de intimidare?'

Deputatul AUR Raisa Enachi critică sancționarea colegului ei de partid Dan Tănasă: „Întreaga mascaradă a unui proces judecat într-o ședință secretă are menirea de a fi doar un exemplu pentru popor și o încercare de intimidare a reprezentanților lui?”.

„Deputatul AUR Dan Tanasă ar putea primi sancționare scrisă din partea Biroului Permanent al Camerei Deputaților, fapt fără precedent în istoria parlamentarismului românesc post-decembrist. Sancționarea scrisă este prevăzută de Regulamentul Camerei la la art. 244 și este, totodată, ultima măsură punitivă ce poate fi luată la adresa unui reprezentant al poporului. Ea a fost solicitată de Comisia juridică, de disciplină și imunități ca urmare a sesizării formulate de deputații de la USR Plus, în urma unui schimb de replici pe un ton ridicat avut de deputatul Dan Tanasă cu membrii acestei formațiuni politice pe holurile Parlamentului după adoptarea controversatei măsuri de desființare a SIIJ din 24 martie”, transmite Raisa Enachi, deputat AUR.

Ea reamintește că articolul 244 al Regulamentului Camerei Deputaților precizează că abaterile de la regulament atrag următoarele sancțiuni: atenționare verbală, chemarea la ordine, tragerea cuvântului, îndepărtarea din sală pe durata ședinței, avertismentul scris, diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 3 luni pentru încălcarea legislației privind conflictul de interese.

„Însă, nu putem să nu ne întrebăm de ce Comisia a ales să aplice sancțiunea cea mai gravă, mai ales când nu exista niciun precedent care să se constituie într-un motiv întemeiat pentru asta și care este motivarea juridică a alegerii făcute de către Comisia juridică, de disciplină și imunități? În plus, discuțiile în contradictoriu s-au purtat între mai mulți parlamentari, dar sesizare i s-a făcut doar unuia, iar restul, la fel de vinovați pentru escaladarea situației, au fost trecuți, îngăduitor, cu vederea... În altă ordine de idei, domnul deputat Dan Tanasă nu a fost prezent la ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități din motive întemeiate. Putem vorbi, în aceste condiții, de respectarea prezumției de nevinovăție și despre principiul aflării adevărului ori despre dreptul la apărare, care sunt condiții esențiale ale unui stat de drept? Să înțelegem că întreaga mascaradă a unui proces judecat într-o ședință secretă are menirea de a fi doar un exemplu pentru popor și o încercare de intimidare a reprezentanților lui?”, conchide Enachi.

Deputatul AUR Dan Tănasă i-a înjurat, la sfârșitul lunii martie, după votul pentru desființarea SIIJ, pe Ionuț Moșteanu și Silviu Dehelean, în timp ce Dan Barna și Stelian Ion susțineau declarații de presă: „Ești un zero barat, ești nimeni-n drum!”.

„Dacă te bag în (...) o să zici că am ceva cu tine personal. Tu, le lângă George Simion, ești un zero barat. Ești un securist, puți de la o poștă a securism și îți fac o mare favoare că te bag în seamă. Ești un zero barat, ești nimeni-n drum”, i-a spus Dan Tănasă lui Ionuț Moșteanu.