Un deputat explică cum a fost evitat un dezastru în ultima clipă

România avea, până acum câțiva ani, cea mai mare termocentrală ca putere instalată din sud-estul Europei. Acum, a ajuns să importe energie electrică, după ce termocentrala de la Turceni, alături de cele din Complexul Energetic Oltenia, au avut de suferit în urma deciziilor politice. Mihai Weber, deputat PSD de Gorj, președinte al PSD Gorj, recunoaște că un dezastru pentru Oltenia, dar, în noul context energetic, chiar pentru întreaga țară, a fost evitat în ultimul moment.

Weber spune că a fost câștigată cea mai importantă ”bătălie” din ultimii 10 ani.

„S-a încheiat una dintre cele mai grele sesiuni din mandatul de deputat, însă satisfacția rezultatelor este pe măsură. Am câștigat cea mai IMPORTANTĂ bătălie pentru Gorj din ultimul deceniu: C.E.OLTENIA, unitatea producătoare de energie, de care depinde soarta a zeci de mii de gorjeni, ARE VIITOR. Miza și presiunile pentru închiderea mineritului au fost uriașe. Însă, în contextul actual, în care toate țările își PROTEJEAZĂ resursele energetice pentru a-și asigura INDEPENDENȚA ENERGETICĂ, am REUȘIT să securizam compania din Gorj, prin continuarea extragerii și prelucrării cărbunelui atât timp cât permite rezerva existentă. Ce s-ar fi întâmplat, dacă legea decarbonizării ar fi trecut în forma inițială? În 2-3 ani, se punea lacătul pe cărbune, iar asta însemna un dezastru economic și social greu de imaginat pentru Oltenia, dar în special pentru județul Gorj”, a anunțat Mihai Weber.

„Din păcate, urmările catastrofalei guvernări USR-PNL se resimt în aproape toate domeniile. Cele mai grave erori au fost produse în zonele cele mai importante, care fac diferența dintre nivelurile de trai ale populației: ENERGIA, GAZELE, COMBUSTIBILII. Liberalizarea prețurilor la energie și gaze au produs efecte de necontrolat, iar acum suntem în situația de a suporta explozia prețurilor la toate produsele. PNRR, un program național prin care puteam accesa fonduri europene nerambursabile, a fost făcut în bătaie de joc. Un exemplu concret este capitolul destinat Sănătății. Prin PNRR, se puteau construi zeci de spitale cu dotările aferente, însă, fie din interese obscure, fie din incompetență, a fost trimisă Comisiei Europene, spre aprobare, o listă cu 49 unități medicale, dar ATENȚIE, unele erau complet nerealiste, altele, câte trei sau patru într-un județ, în special concentrate în zona de vest a țării, iar în Oltenia NICIUNUL. Așa cum am luptat ani de zile pentru a se construi un Drum Expres Craiova-Târgu Jiu (la care acum se lucrează, fiind in faza Proiectului Tehnic de Execuție), voi lupta și pentru construirea unui spital nou în Gorj, la Târgu Jiu. Proiectul propus prevede o unitate foarte complexă, „Reabilitare, Modernizare, extindere 2S+P+8E+9R+Heliport”, pentru care Consiliul Județean a obținut Proiectul și Studiul de Fezabilitate, scos la licitație în luna martie a acestui an. Am certitudinea că vom avea un SPITAL NOU în Târgu Jiu și sunt convins că, datorită eforturilor depuse de noi toți, acest lucru se va întâmpla”, a adăugat Mihai Weber.