Un deputat PSD, fost ministru al Sănătății, cere urgentarea introducerii vaccinării obligatorii: Să nu facem jocul antivacciniștilor

Deputatul PSD de Cluj, Patriciu Achimaş Cadariu, le cere colegilor din Parlament să susţină adoptarea proiectului de lege privind organizarea şi finanţarea activităţii de vaccinare a populaţiei în România pe fondul îngrijorărilor legate de evoluţia epidemiei de rujeolă.

El afirmă că în România, s-a ajuns la 9.000 de cazuri de rujeolă şi au fost înregistrate nouă decese. 9 din 10 cazuri de rujeolă sunt cazuri nevaccinate, potrivit specialiştilor. Deputatul mai spune că este o chestiune care trenează de zeci de ani şi nu pare să existe o voinţă politică care să producă schimbarea. Să nu facem jocul antivacciniştilor, oricare ar fi ei, din interior sau din exterior, spune medicul.

Deputatul se plânge că nu are susținere

"Sunt un susţinător al acestei legi privind vaccinarea dar, atâta vreme cât nu găsesc o masă critică, acţiunea unui singur om nu poate să producă schimbarea. Am avut această problemă ca ministru al Sănătăţii, am regăsit-o an de an la fiecare schimbare de ministru, deci e o chestiune care trenează de zeci de ani şi nu pare să existe o voinţă politică care să producă schimbarea", a subliniat chirurgul Institutului Oncologic din Cluj.

Deputatul Achimaş-Cadariu crede că cei care se opun vaccinării sunt victime ale acţiunilor de manipulare de pe reţelele sociale şi le-a cerut deputaţilor să nu sacrifice sănătatea copiilor pentru câteva voturi pierdute.

Deputatul mai afirmă că acoperirea vaccinală era înainte de 1989 de peste 95 la sută, cât recomandă şi Organizaţia Mondială Sănătăţii pentru a opri transmiterea bolii, însă acum este cu mai bine de 10 procente mai jos.

”De ce? Pentru că ne batem joc de educaţie, de sănătate, pentru că în goana după voturi ajungem să debităm sau să acceptăm tot felul de lucruri, pentru că sub pretextul democraţiei, pe care n-am învăţat-o, de fapt, sub pretextul libertăţii absolute am cedat pas cu pas lucruri pe care le câştigasem, paradoxal, într-o dictatură. Adică o acoperire vaccinală optimă. Şi nu fac apologia dictaturii lui Ceauşescu, sunt într-o opoziţie totală faţă de asta, dar exista de bine de rău un sistem medical care a reuşit să eradicheze unele boli iar copilaşii erau protejaţi", a subliniat prof. univ. dr. Patriciu Achimaş Cadariu.

Deputatul clujean a încheiat cu concluzia că a sosit clipa ca cineva să-şi asume Legea vaccinării chiar cu riscul de a pierde câteva procente la vot.

"Să nu facem jocul antivacciniştilor, oricare ar fi ei, din interior sau din exterior, ei atentează efectiv la sănătatea poporului român. Se pot lua nişte măsuri, se pot face şi impune reguli. Bătălia este între partide mainstream şi noi creaţii aberante din genunea reţelelor sociale", a încheiat deputatul Patriciu Achimaş-Cadariu.

Legea vaccinării votată de Senat în 2017 prevede că imunizarea devine obligatorie pentru copii conform calendarului naţional de vaccinare, iar în caz de epidemie cu vaccinurile adecvate. Documentul s-a blocat la Camera Deputaţilor, for decizional.