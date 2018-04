Un europarlamentar îi cere socoteală premierului cu privire la situația Combinatului siderurgic de la Galați

Europarlamentarul Siegfried Mureşan i-a solicitat, luni, prim-ministrului Viorica Dăncilă să spună dacă există un plan strategic al Guvernului pentru ca eventuala vânzare a Combinatului siderurgic de la Galaţi, de către compania ArcelorMittal, să aibă efecte minime asupra economiei României.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES , deputatul european Siegfried Mureşan a transmis luni o scrisoare premierului Viorica Dăncilă despre situaţia Combinatului siderurgic de la Galaţi, în contextul în care compania ArcelorMittal a anunţat, pe 13 aprilie, că intenţionează să îl vândă."Combinatul siderurgic de la Galaţi are o importanţă strategică pentru economia românească, fiind unul dintre cei mai mari angajatori privaţi din România, cu peste 6.000 de angajaţi la Combinatul de la Galaţi şi care a generat alte câteva zeci de mii de locuri de muncă în jurul activităţii companiei. Combinatul are o cifră de afaceri anuală de circa 3,5 miliarde de lei şi reprezintă aproximativ 25% din economia locală. Aşadar, o eventuală vânzare a combinatului va pune în pericol veniturile a zeci de mii de oameni şi stabilitatea economică a judeţului Galaţi, precum şi a întregii regiuni", spune Siegfried Mureşan.El precizează că a constatat "cu surprindere" că nu există nicio reacţie din partea prim-ministrului după anunţul companiei privind intenţia de a vinde combinatul siderurgic."Vă solicit, doamnă prim-ministru, ca şef al Guvernului României, să prezentaţi public dacă aţi demarat un dialog cu ArcelorMittal privind posibila vânzare, în contextul în care, peste doar o lună, în 23 mai, Comisia Europeană va răspunde propunerii companiei de a vinde Combinatul de la Galaţi. Totodată, vă rog să ne comunicaţi dacă există un plan strategic al Guvernului pentru ca eventuala vânzare a combinatului să aibă efecte minime asupra economiei României şi a zecilor de mii de persoane ale căror venituri depind de funcţionarea fabricii", menţionează Siegfried Mureşan.El mai arată că este datoria Guvernului să se asigure că, în momentul în care unul dintre cei mai mari angajatori din ţară decide să îşi vândă activele, viitorul cumpărător să păstreze cel puţin acelaşi nivel al afacerii şi acelaşi număr de angajaţi."Ţara noastră are o economie în creştere şi o poziţie de importanţă strategică, de aceea, doamnă prim-ministru, sunt sigur că se poate găsi o soluţie benefică pentru angajaţii de la combinat şi pentru economia României, în ansamblul ei. Este, totuşi, nevoie de o mai mare implicare a Guvernului României şi a tuturor factorilor de decizie. De aceea, vă rog să găsiţi cea mai bună soluţie pentru muncitorii de la Combinatul din Galaţi", mai afirmă Siegfried Mureşan.